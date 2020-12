IL CASO

UDINE Saranno identificati e multati i partecipanti alla marcia della liberazione dallo spirito negazionista anti-covid che si è tenuta sabato sera in centro storico a Udine.

A sfilare per le vie cittadine, rigorosamente senza mascherina, era stata una cinquantina di persone che, non avendo rispettato quanto previsto dalle norme in vigore per il contenimento del coronavirus, saranno sanzionate come previsto dalla legge con una multa di 400 euro a testa. Le operazioni di identificazione stanno venendo svolte dagli agenti della Questura del capoluogo friulano, presenti a margine della manifestazione con un servizio dedicato.

Per i due organizzatori della marcia soprannominata Giornata del Risveglio - autorizzata ma solo in forma statica nelle vicinanze di porta Manin, con il vincolo di garantire il distanziamento e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza - scatterà una denuncia per la violazione delle prescrizioni imposte dal Questore.

Anche in questo caso a procedere alle verifiche del caso sono gli agenti della questura di Udine.

NEL POMERIGGIO DI SABATO

L'evento che aveva preso avvio alle 18.00, secondo quanto annunciato dai promotori voleva testimoniare l'urgenza di un risveglio collettivo in un momento storico in cui, in nome di una strumentalizzazione del diritto alla salute, questo Governo sta violando in modo spietato le libertà costituzionali della persona. Ma il gruppo, dopo essersi ritrovato nel luogo stabilito, si era incamminato verso piazza Libertà con delle candele fino ad arrivare in via Mercatovecchio, come hanno rilevato gli agenti impegnati nell'apposito servizio di ordine pubblico ma come anche raccontato live dalla diretta Facebook di uno dei promotori, Ugo Rossi, in passato aderente al Movimento 5 Stelle e al Fridays for Future, già protagonista lo scorso 20 novembre di una azione simile sempre in centro città dal titolo obbedienza costituzionale, nata per sfidare il coprifuoco, poi sanzionato anche in quel frangente come da lui stesso raccontato sui social.

L'ATTIVITA' DELLA QUESTURA

In queste giornate il personale degli uffici di viale Venezia ha effettuato anche una nuova attività di ricerca di latitanti, arrestando con la collaborazione della polizia polacca, un 60enne di Katowice, Jan Josef Skotnicki, che deve scontare una pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione, disposta in seguito a due condanne, una del tribunale di Udine e l'altra di quello di Caserta, per fatti che si sono verificati nelle due province nel 2006 e nel 2007. Skotnicki venne sorpreso a Mondragone e a Malborghetto alla guida di un'auto, mentre trasportava rispettivamente 55 e 116 chili di sigarette di contrabbando, di provenienza ucraina. In entrambi i casi è stato tratto in arresto nell'immediatezza dei fatti e dopo un breve periodo di custodia cautelare, rilasciato. Successivamente, lo straniero ha lascito l'Italia senza farvi più ritorno. In seguito al provvedimento di condanna è stato rintracciato il sopra citato Sono in corso le procedure estradizionali. Dall'inizio dell'anno, l'attività di ricerca di latitanti ha portato al rintraccio, all'estero, di 20 soggetti, tutti stranieri, di 10 nazionalità (Romania 5, Albania 4, Marocco 2, Polonia 2, Moldavia 2, Repubblica Ceca 1, Ungheria 1, Croazia 1, Bosnia 1 e Repubblica Slovacca 1) individuati in 13 stati, in molti casi diversi da quelli di origine (Polonia, Svezia, Albania, Romania, Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Spagna, Croazia, Slovenia, Belgio, Francia). Il cumulo dei provvedimenti eseguito è pari a 115 anni di condanne, emesse per la commissione di reati di natura predatoria, traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacchi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati contro la persona ed il patrimonio. Correlata al rintraccio di latitanti, si registrano anche, da gennaio di quest'anno, l'estradizione in Italia di 10 condannati, precedentemente arrestati fuori dai confini nazionali.

