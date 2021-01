IL CASO

UDINE Rientro in classe ad ostacoli, fra doppi turni mal digeriti, ragazzi costretti a mangiare il panino sul banco, oasi disegnate per terra con lo scotch, docenti a caccia di computer liberi per le ore di Dad e orari congegnati come Tetris, ribaltati all'ultimo, fra mille «salti mortali», dopo l'invito di Regione e Usr ad un rientro prudenziale al 50% in presenza nelle superiori friulane (e non al 75% come ipotizzato dal piano uscito dai tavoli prefettizi di dicembre).

GIORNATA CAMPALE

Ieri è stata una giornata campale in molti istituti, soprattutto quelli maxitaglia come lo Stringher di Udine. «Stiamo cercando di trovare la quadra - diceva in serata la dirigente Monica Napoli -. Facevamo già i laboratori in presenza su due turni. Ora questa lettera di Usr e Regione che ci impone il 50% ci crea un po' di problemi. Avevamo pensato ad un orario per gennaio che avrebbe riportato in classe il 60-62%. Adesso abbiamo dovuto rimodularlo per rispettare il termine che ci è parso perentorio del 50%. Abbiamo mantenuto i laboratori per tre mesi con tutti i colori del mondo: non me la sono sentita di dire ai ragazzi adesso fate una settimana sì e una no». Insomma, «abbiamo fatto i salti mortali. Devo fare un monumento a chi fa l'orario. Sapere del 50% a pochi giorni dal debutto non è stato il massimo. Proviamo così. Se poi dovessero esserci troppi problemi, scriveremo per chiedere una deroga e arrivare al 60-62%», dice Napoli, che dal 1. febbraio riporterà in classe 600-650 alunni. Il pranzo? «Creeremo delle zone delimitate con scotch colorato nell'atrio per ciascuna classe».

Anche Stefano Stefanel (Marinelli) sperava di «evitare i doppi turni. Per il resto facciamo quello che ci viene ordinato. Partiremo con il 50%, 750 ragazzi, facendo entrare la maggior parte delle 30 classi alle 8. I ragazzi faranno uno spuntino in classe e andranno in bagno scaglionati: non ci sarà movimento interno alla scuola, perché le bolle anticovid vanno rispettate. I doppi turni creano una situazione abbastanza anomala». Fra gli istituti che sarebbero volentieri tornati al 75% c'era il Sello. «Se non si può, torneremo al 50% - assicura la preside Rossella Rizzatto -. Ne prendiamo atto. Il 75% sarebbe stato la soluzione migliore per garantire la didattica del liceo artistico, come per tutte le scuole che hanno grossi laboratori, che hanno difficoltà a comprimere gli orari al 50% con gli scaglionamenti. Ci stiamo adattando». Il Malignani si prepara senza patemi, assicura il dirigente Andrea Carletti, che aspetta 1.300 ragazzi. «Siamo messi vorrei dire bene. L'importante è far tornare i ragazzi a scuola ordinatamente. Li faremo entrare in due turni da 650 ciascuno. C'è un problema anche con i docenti: se all'ora in aula segue quella on line, devono trovare un computer libero e la tranquillità necessaria per fare lezione. Ma ce la faremo: siamo spavaldi». «Come inizieremo? Nell'unico modo che ci hanno lasciato. Non abbiamo scelta», commenta Laura Decio (Marinoni). «Eravamo pronti a rientrare anche al 75%. Avevamo l'orario pronto a dicembre. Poi lo abbiamo disfatto e rifatto al 50%. Poi ci siamo fermati perché non rientrava nessuno. Poi lo abbiamo ricostruito, sia al 50% sia al 75%. Ma stavolta permanente per avere i due piani pronti». Tuttavia, non mancano le preoccupazioni dei genitori. «Un sacco di famiglie ci hanno già scritto. C'è chi arriva prima con la corriera, chi non può stare fuori a pranzo perché ha una dieta particolare, chi aveva già prenotato tutte le visite mediche al pomeriggio...». Stanze per pre e postaccoglienza? Impossibile. «Le aule ci sarebbero. Ma mancano i docenti. E poi, non si può per il tracciamento covid». Il pranzo? «Abbiamo aggiunto 10 minuti all'intervallo per fargli mangiare un panino in pace, ma devono portarselo da casa». Allo Stellini, invece, si può anche prenotare il pranzo da consumare in classe la sera prima grazie al servizio bar (con tanto di menu, dalle lasagne ai cannelloni).

LE FAMIGLIE

In attesa degli orari aggiuntivi, non mancano le preoccupazioni per i bus. «Le corse per Moruzzo sono scarse - dice Tiziana Camellini, mamma di una liceale -. Quando le toccherà iniziare alle 10 rischierebbe di arrivare o in ritardo o un'ora in anticipo e, al ritorno, dovrebbe restare in giro per Udine per tre ore prima di poter prendere la corriera. Ma siamo fiduciosi. Il dirigente è sempre stato molto disponibile». Il preside dello Stellini Luca Gervasutti spiega che la scuola sta raccogliendo le segnalazioni di criticità dei genitori. «Da una prima verifica ho potuto verificare che non tutte sono fondate. Abbiamo comunque inoltrato le lamentele ad ArrivaUdine e ci hanno assicurato che domani (oggi ndr) pubblicheranno sul loro sito gli orari aggiuntivi comprensivi delle fermate intermedie. Non abbiamo né il personale sufficiente né gli spazi adeguati a garantire un servizio di pre e post accoglienza a un numero cospicuo di studenti, oltretutto appartenenti a classi diverse. Solo se i numeri delle richieste saranno esigui potremo eventualmente attrezzarci per ospitare a scuola per un lasso di tempo circoscritto studenti fortemente penalizzati dagli orari dei mezzi di trasporto».

I TRASPORTI

Intanto in casa Tpl Fvg si stanno preparando alla pubblicazione del documento con tutte le corse aggiuntive richieste dai doppi turni. Nella sede udinese fanno sapere che «siamo pronti. L'orario sarà pubblicato in dettaglio diviso per zona sul sito della società. Per la sola provincia di Udine sono stati messi a disposizione altri 60 mezzi oltre a quelli previsti di norma, per garantire i collegamenti aggiuntivi.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA