IL CASO

UDINE Pronto soccorso di nuovo sotto pressione a Udine, con numeri che fanno paura, perché richiamano alla memoria quelli del 30 novembre scorso, quando, fuori dall'ospedale si videro nove ambulanze in coda, in attesa che i pazienti a bordo potessero essere visitati e nel momento di picco le Rsu contarono 87 accessi. Venerdì sera, intorno alle 23, c'erano 73 pazienti in carico, fra quelli in trattamento (56, di cui 5 in codice rosso) e quelli in attesa.

«Come si fa a reggere? Si abbassa la testa e si cerca di far passare l'onda», dice Mario Calci, direttore del Pronto soccorso e della Medicina d'urgenza dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. L'altra sera, conferma, «c'è stato un momento di crisi e di sovraccarico, ma non ci sono state ambulanze in coda. Avevamo il pronto soccorso covid con tanti pazienti, fino a venti al massimo: una buona parte aspettava il posto per il ricovero. Ma anche in pronto soccorso normale si è registrata una grande affluenza». Perché, ricorda Calci, non è più come nel primo lockdown, in cui i malati di covid c'erano ma tutti gli altri erano chiusi in casa per Dpcm: «L'ospedale sta funzionando come sempre per pazienti normali, che arrivano per un ictus, un infarto, un trauma». E così la forte pressione rischia di mandare in crisi il sistema - nonostante l'abnegazione di medici, infermieri e oss - per una semplice questione di numeri, visto che «la gran parte delle risorse è impegnata per il covid, con malati che hanno tempi molto lunghi di degenza e richiedono molto impegno. Giocoforza la parte che si dedica ai malati non covid è ridotta». Per questo, non si stanca di ripetere mai Calci, «la popolazione dev'essere cosciente che bisogna ridurre la contagiosità del virus, bisogna essere ancora molto prudenti e utilizzare il pronto soccorso in maniera molto attenta, per evitare un sovraccarico».

L'EPISODIO

Venerdì «abbiamo avuto una settantina di persone in carico per quasi tutto il pomeriggio, dalle 16 alle 20. Un'affluenza di pazienti che non si riusciva a smaltire. Una trentina aspettava il completamento delle indagini diagnostiche, più c'erano quelli in attesa di ricovero più quelli ancora da visitare. C'è stato un momento di iperattività. Si fa fatica a portare avanti il lavoro in queste situazioni». Anche perché il personale è sempre quello. L'altro giorno c'erano tre medici in pronto soccorso verde e due in quello covid. Senza contare l'aiuto importantissimo di oss e infermieri, dei «pilastri» dell'assistenza. «Abbiamo ancora il problema della carenza di infermieri esperti. Abbiamo una quota di quelli storici, che però è sottodosata. Stiamo formando i neoassunti, ma un infermiere di pronto soccorso - dice Calci - deve avere grandi capacità e autonomia: non ci si inventa dall'oggi al domani. Sa gestire in buona parte il paziente. Una figura formata, per poter lavorare in autonomia richiede almeno sei mesi, ma per diventare esperto servono almeno tre anni».

IL RISCHIO

Il rischio di ritrovarsi di nuovo le ambulanze in fila fuori dal pronto soccorso è un timore concreto che neanche Calci nega. La preoccupazione è quella, «che non si ritorni alla situazione vista a novembre». Per fortuna, dice il primario, c'è la novità positiva del vaccino: «Tutti i dipendenti del Pronto soccorso hanno fatto la prima iniezione e sono in attesa della seconda dose che serve per essere immunizzati. Avendoli tutti vaccinati, potremo contare sul fatto di averli tutti in servizio» senza dover fare i conti con le defezioni dovute ai contagi fra i sanitari che hanno colpito soprattutto i reparti di emergenza (ma non solo). Anche il direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti è preoccupato dall'idea di poter rivedere le ambulanze in coda: «Stamattina c'erano 13 in osservazione, adesso bisogna vedere che pressione c'è - diceva nel pomeriggio -. Certamente tanti posti non ce ne sono, ma già sono pronte le manovre per cercare di alleggerire la pressione sul pronto soccorso. Ribadisco l'invito ai cittadini al massimo controllo».

«È un disastro. Una situazione molto preoccupante», taglia corto il segretario delle Rsu Massimo Vidotto. «C'è il timore concreto che fra pochi giorni possano crearsi di nuovo le file di ambulanze viste a fine novembre. Il problema è sempre quello della disponibilità di posti». Ma Vidotto ricorda anche i contagi fra il personale e i pazienti, «con nuovi fronti aperti, dalla Rsa di Cividale a Tolmezzo», sostiene. E poi «i colleghi rientrati al lavoro dopo essere guariti dal covid sono estremamente stanchi». Lo preoccupano anche i numeri dei casi positivi fra la popolazione: «Abbiamo il 60% in più della Lombardia, se si fa il rapporto con la popolazione - sostiene Vidotto -. Loro 10 milioni di abitanti e noi 1,2 milioni. Loro hanno 8,3 volte i nostri residenti e hanno 3.577 ricoveri con sintomatologia e noi 690».

Camilla De Mori

