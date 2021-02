IL CASO

UDINE Pressing delle associazioni sulla Regione per ottenere i vaccini in via prioritaria per i disabili e per chi se ne prende cura ogni giorno. Perplessità anche sulla lista degli over 80 fragili che dovranno essere sottoposti al siero anticovid a domicilio già in questo step: nell'elenco ci sono oltre 850 nomi. Le chiamate non sono ancora partite, ma l'AsuFc fa sapere che si sta organizzando.

DISABILI

«Abbiamo mandato una lettera giovedì al presidente Fedriga - spiega Mario Brancati, presidente della Consulta disabili Fvg - e lunedì avremo un incontro con l'assessore Riccardi. È una grande discriminazione che le persone con disabilità non siano inserite fra le categorie prioritarie. Veneto e Lazio, che sono a statuto ordinario, hanno comunque inserito i disabili assieme agli over 80. Chiediamo che si faccia lo stesso anche in Fvg, partendo dai centri residenziali e diurni, dove ci sono 1.500 persone». Le Aziende, dice Brancati, si sono mosse in ordine sparso: «Solo Asugi lo ha fatto. A Gorizia martedì vaccino per tutti nel centro residenziale. A Pordenone - sostiene - non c'è stato nessun intervento. È gravissimo». Nel territorio dell'AsuFc, come spiega il direttore ad interim del Distretto di Udine (nonché dirigente dei servizi sociosanitari) Denis Caporale, i centri residenziali e diurni per disabili non sono previsti subito. Altre aziende li fanno? «Le linee nazionali dicono altro. Noi come Asufc seguiamo quelle». Per Brancati, dopo gli ospiti delle strutture residenziali, «vanno vaccinati i disabili che vivono a domicilio. Chiediamo che siano inclusi fra le categorie prioritarie. Altrimenti si considerano le persone disabili cittadini di serie B. Auspichiamo risposte ben precise dalla Regione». Al tavolo di domani con Riccardi anche Maria Cristina Schiratti, presidente Anffas sia per Udine sia per la regione, porterà all'ordine del giorno il tema dei vaccini ai disabili. «Il nostro pensiero è sempre stato quello di chiedere di mettere le persone con disabilità fra le categorie prioritarie per i vaccini, anche per la salute precaria che molte di loro hanno. Ci stiamo attivando a livello di federazione e stiamo chiedendo che si segua l'esempio di altre regioni. Sarebbe bene poi che il siero anti-covid venisse somministrato anche ai caregiver. Chiediamo che possano avere una corsia preferenziale».

A spingere per inserire i disabili nella fase che già interessa gli over 80 è anche il Pd. La senatrice Tatiana Rojc ha già rivolto una richiesta al Cts e al Governo perché il nuovo Esecutivo nazionale «e tutte le Regioni intraprendano ogni azione possibile per garantire alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori di rientrare nel Piano delle vaccinazioni insieme agli over 80: su questo tema bisogna essere tutti solidali e non c'è bisogno di intestarsi campagne», dice Rojc. Sullo stesso fronte si è mossa la consigliera regionale Mariagrazia Santoro, ricordando come il commissario Arcuri abbia chiarito che i disabili sarebbero dovuti rientrare nella prima fase, ma che spettava alle Regioni recepire queste indicazioni, come fatto altrove: «Purtroppo in Fvg di tutto questo non se ne parla - dice Santoro -. Quando non era comparsa l'indicazione nell'home page dell'Azienda sanitaria ho pensato ad una svista. Ma adesso mi sembra di capire che non ci sia proprio una previsione temporale né dei modi con cui si possa pensare di vaccinare disabili e caregiver. È un mondo di fragilità che non va ignorato. È evidente che vanno fatte delle scelte ma credo che sia assolutamente giustificato quello che chiedono le associazioni. Non mettere al primo posto i disabili sarebbe un errore.

ANZIANI FRAGILI

Ma Santoro si prepara anche a presentare un'interrogazione in consiglio sugli over 80 fragili da vaccinare a domicilio. «Ci stanno arrivando molte segnalazioni. Come requisito viene prevista l'assistenza domiciliare, ma non è di tutti. Magari un anziano può avere un familiare che lo assiste ma fa fatica a portarlo a fare il vaccino per diversi motivi». Ma quando partiranno le chiamate agli over 80 inseriti nel cosiddetto elenco speciale per le iniezioni anticovid a casa? Dall'Asufc Caporale fa sapere che «ci stiamo organizzando. 850 sono gli assistiti ultraottantenni del distretto di Udine». «Per adesso», spiega, il requisito previsto è avere l'assistenza domiciliare. I disabili, invece, puntualizza, «non rientrano ancora in questa fase. Alcuni rientreranno nella prossima», quelli «con alcune patologie».

