IL CASO

UDINE Potrebbe essere ricondotto ad un regolamento di conti per il controllo e la gestione dello spaccio della zona di borgo Stazione, lo scontro registrato nella tarda notte di giovedì a Udine, consumatosi in una specie di Far West tra via Aquileia, via Zoletti, piazzetta del Pozzo e viale Ungheria. La rissa, scatenatasi attorno alle 22.30, ha visto fronteggiarsi un gruppo di oltre 20 cittadini stranieri, per lo più cittadini pakistani. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, gli stranieri dopo insulti e minacce verbali, sono venuti alle mani. Calci, pugni, schiaffi e ad un certo punto sono spuntati anche coltelli, mazze e bastoni. Ad assistere sconvolti alla lite furibonda alcuni passanti e i residenti della zona, spaventati per le urla e le minacce di morte provenire dalla strada, proferite tra le due fazioni.

PAURA

Sono stati proprio i cittadini delle abitazioni più prossime alla zona dell'alterco, usciti sulle terrazze o affacciatisi dai balconi, a chiamare impauriti i Carabinieri viste le scene alle quali stavano assistendo. Sul posto si sono precipitati con più gazzelle i militari dell'Arma del Nucleo radiomobile della Compagnia di Udine, assieme ai colleghi della Polizia locale. Al loro arrivo però la maggior parte degli stranieri era fuggita, dileguandosi tra le strade limitrofe e in zona stazione, facendo quindi perdere le proprie tracce. Sul posto invece doloranti e sanguinanti sono rimaste quattro persone, quelle che dallo scontro fisico hanno patito le conseguenze peggiori. Sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, uno di loro in particolare è stato medicato per una ferita da arma da taglio, inferta probabilmente con un coltello o una lama, un altro invece ha riportato delle contusioni riconducibili a delle bastonate. Tutti quanti sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti le lesioni riportate sono state giudicate non gravi - e poi sono stati sentiti dai carabinieri che, sotto il coordinamento della Procura di Udine, dopo averli identificati, stanno ricostruendo la vicenda, anche attraverso le immagini di videosorveglianza della zona nonché delle testimonianze di quanti hanno assistito alla scena. Da quanto è emerso si tratta in parte di persone ospitate nella struttura di accoglienza nell'ex caserma Cavarzerani e in parte regolarmente residenti nel capoluogo friulano. Non hanno fornito indicazioni utili ai militari e non risultano al momento indagati. In mattinata lungo il marciapiedi di via Zoletti giacevano ancora i cocci di vetro, i resti di una bottiglia rotta e delle tracce di sangue tra lo sconcerto di chi si è trovato a transitare di là. La rissa segue di pochi giorni quella registrata venerdì 27 dicembre scorso, durante il pomeriggio, in via Leopardi, nei pressi del negozio Prix. Anche a fine novembre episodio analogo, con un 17enne di Manzano aggredito e ferito.

REAZIONI

Torna a parlare di allarme sicurezza Stefano Salmè, segretario di Io amo Udine che invita il sindaco a dare «seguito alle sue promesse elettorali» e «a chiedere l'ausilio di ronde militari per il controllo della città».

