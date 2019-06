CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Per i ladri diventa più difficile commettere un furto in case e appartamenti o puntare le auto in sosta per rubare il contenuto lasciato incautamente in bella vista sui sedili. Il mondo è cambiato, anche quello della criminalità che oggi corre sul web. A confermare un calo di furti e rapine è il comandante della legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, il generale di brigata Vincenzo Procacci che sottolinea, però, l'aumento di truffe e frodi telematiche. Partiamo dai numeri che fanno ben comprendere la portata del fenomeno....