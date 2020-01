IL CASO

UDINE Palmanova dichiara guerra a colpi di multe e controlli potenziati (pure in notturna) ai padroni maleducati dei cani, che non puliscono i ricordini lasciati dai loro quattrozampe in giro per la città stellata. Non solo. Il sindaco Francesco Martines, constatato che «nonostante i precedenti avvisi inviati a tutti i detentori di cani negli anni precedenti, e nonostante il posizionamento degli appositi distributori di sacchetti da utilizzare», la situazione a Palmanova non è affatto migliorata, ha preso carta e penna (o meglio, ha inforcato la tastiera del computer) per scrivere una lettera a tutti i seicento padroni di quattrozampe che risiedono nella città patrimonio Unesco, richiamando i suoi concittadini alla collaborazione e al rispetto delle regole di condotta e pulizia oltre a sensibilizzare i proprietari con l'obiettivo di contenere questi comportamenti. «Una città più pulita è una città più bella e più vivibile. La raccolta delle deiezioni dei propri animali e la pulizia con acqua delle parti dove i cani fanno la pipì è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene. Inoltre, rispettare le regole aiuta a far superare ogni forma di intolleranza verso la presenza degli amici a quattro zampe nella nostra città. A tutto ciò si aggiunge il dispiacere di vedere intaccata l'immagine della Città stellata agli occhi di coloro che decidono di visitarla e di compromettere il pubblico decoro dei centri abitati del Comune», spiega Martines. Da qui la decisione di intensificare i controlli, di giorno e di notte «con lo scopo di applicare un sistema di sanzioni introdotto con l'ordinanza sindacale 117/04» che prevede, per l'appunto, per i trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria di 38 euro, con un importo destinato a salire in caso di recidivi.

A UDINE

Anche a Udine ormai da tempo si moltiplicano, soprattutto in centro (ma non solo) cartelli assai espliciti, con tanto di figurina esplicativa e segnale di divieto (uniti a messaggi molto chiari), esposti da negozianti, baristi e residenti per invitare i padroni di cani a fare il loro dovere quanto accompagnano Fufi o Fido a fare la sgambata quotidiana. Ma anche nel capoluogo, purtroppo, nonostante le sanzioni comminate dalla Polizia locale, come spiega il comandante Eros Del Longo, il malcostume degli incivili continua a prosperare. «Bisogna cogliere sul fatto chi lascia che il cane sporchi e non pulisce come dovrebbe, per irrogare la sanzione. Quando ci sono agenti in divisa o semplicemente quando intorno ci sono altre persone, i padroni di cani compiono il loro dovere. Ma, purtroppo, se intorno non c'è nessuno, capita che la stragrande maggioranza - non tutti, ci mancherebbe - non si attenga alle regole. È un discorso di civiltà che manca. Non dovrebbero essere i controlli ad imporre ai cittadini di essere educati, ma dovrebbe venir loro spontaneo. Purtroppo, diventa sempre più raro, soprattutto quando si parla di cani».

