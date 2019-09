CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Palazzo D'Aronco ci ha provato, non è andata e adesso il destino dell'ex Hotel Europa va per la sua strada: quello che avrebbe dovuto essere il simbolo di un nuovo progetto per la sicurezza urbana (non a caso localizzato in Borgo Stazione) va all'asta. Il 30 ottobre, infatti, al Tribunale di Bologna si terrà l'udienza di vendita e si vedrà se arriveranno offerte per l'acquisto della struttura all'angolo tra viale Europa Unita e via Roma, quella che era stata sede di alcuni uffici che coordinavano la ricostruzione post terremoto...