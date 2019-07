CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Palazzo D'Aronco chiederà alla Prefettura di sgomberare il campo rom di via Monte Sei Busi. «Sono favorevole a che questi insediamenti non esistano più, come accade in altre zone d'Italia con gli sgomberi spiega l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani -. Chiederò quindi alla Prefettura che il campo di via Monte Sei Busi venga sgomberato. Certo, bisogna trovare una soluzione per evitare che si sgomberi un posto e l'insediamento si sposti semplicemente in un altro».Quella dell'insediamento dei nomadi a Udine è una...