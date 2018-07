CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Ottiene gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma nel giro di qualche ora manomette il dispositivo e viene arrestato dalla Polizia per evasione. È successo martedì a Udine. Protagonista un 37enne italiano residente nel campo nomadi di via Monte Sei Busi, dove è già stato riportato agli arresti domiciliari, sempre con il controllo del braccialetto. In carcere da giugno per reati contro il patrimonio, l'uomo aveva ottenuto dal Riesame di Trieste i domiciliari con braccialetto elettronico. Per questo martedì...