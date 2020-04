IL CASO

UDINE Ogni regola ha i suoi trasgressori, anche in tempi di pandemia. C'è chi esce senza mascherina, chi non rispetta le distanze di sicurezza, chi fa footing e chi rischia la denuncia girovagando, in auto o a piedi, senza alcun motivo. Ma quando il trasgressore fa parte di una categoria, medici e infermieri, che proprio in queste settimane è in trincea per salvare le vite degli altri, allora il peccato diventa inspiegabile in una vicenda dove il botulino sfida il Covid-19.

Capita così che in provincia di Udine, in barba al Decreto del presidente del consiglio dei ministri che oltre un mese fa ha decretato il lockdown, stabilendo che si potesse uscire solo per motivi di salute, lavorativi o per necessità come la spesa, e decida di testa propria. Per effetto del decreto, anche dentisti e studi medici privati hanno chiuso i battenti, rimanendo tuttavia a disposizione per le urgenze.

FUORI DALLE REGOLE

In provincia di Udine, come si accennava, oltre una settimana fa un centro medico privato ha riaperto eseguendo varie prestazioni. Si tratta di uno studio dove operano in libera professione numerosi camici bianchi di diverse branche della medicina, dalla chirurgia vascolare, alla terapia antalgica, all'ozonoterapia alla dermatologia per finire alla chirurgia estetica. Un centro siffatto potrebbe dunque operare solo per casi urgenti. Invece almeno una cliente è stata contattata nei giorni scorsi per avere un nuovo appuntamento per un trattamento di chirurgia estetica, nel dettaglio iniezioni di acido ialuronico. Tale prestazione prevede ovviamente un contatto ravvicinato tra il medico che esegue il trattamento e la paziente, naturalmente priva di mascherina. La donna, prima di confermare l'appuntamento, ha deciso di contattare altri studi medici della provincia per capire quali regole stessero seguendo. Alla prima telefonata si è sentita rispondere che lo studio era chiuso per situazione Covid con la possibilità di lasciare il numero di telefono solo per le urgenze. Al secondo tentativo, la risposta è stata più o meno la stessa: aperti solo per urgenze dermatologiche, mentre «ulteriori appuntamenti verranno fissati dopo la riapertura dello studio, ora chiuso per emergenza Covid». Il terzo centro medico, dando medesima risposta, ha precisato che «si potrà riaprire dopo aver ricevuto istruzione ministero della salute. Forse si saprà qualcosa dopo il 20 aprile».

Questa è la situazione appurata in alcuni studi della provincia di Udine, mentre il centro in questione pare agire diversamente.

«NESSUN PROBLEMA»

Alla seconda telefonata effettuata dalla cliente allo studio che si era reso disponibile è stato fissato l'appuntamento (specificando il tipo di trattamento) per il 23 aprile 2020, dopo la riapertura risalente a inizio mese. A questo punto la cliente si è premurata di chiedere quali misure di sicurezza dovrà adottare per presentarsi allo studio. «Guanti e mascherina» è stata la risposta, cui la segretaria ha aggiunto un chiarimento sull'autocertificazione. «Scriva ha riferito - che viene qui da noi per un trattamento, senza specificare quale perché siamo aperti soltanto per le urgenze». Dunque, a conti fatti, la cliente dovrà uscire da casa autocertificando un motivo di salute o una situazione di necessità non reali, sottoponendosi a un trattamento che a oggi la legge non consente, trattandosi di prestazione che nulla ha a che vedere con reali necessità mediche, alla stregua dei saloni di parrucchiere e dei centri estetici. Inoltre, e la cosa non è certo di secondaria importanza, la stessa utente dovrà o dovrebbe presentarsi in un centro medico senza la certezza di essere negativa al Coronavirus, data la presenza di un numero imprecisato di casi di cosiddetti positivi asintomatici. Infine, la stessa cliente è al corrente che il chirurgo che esegue tali trattamenti privatamente è un dipendente dell'AsuFc, operativo all'ospedale di Udine.

