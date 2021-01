IL CASO

UDINE Nonostante le 456 corse aggiuntive dei bus che ogni giorno riguarderanno la sola provincia di Udine (e che a fine anno scolastico costeranno alle casse pubbliche quasi 4 milioni di euro), ai presidi impegnati per la ripartenza delle superiori con i doppi turni sono già arrivate diverse segnalazioni per ragazzi che faranno fatica a incastrare tutti gli orari per arrivare a scuola con i mezzi pubblici. La prova generale sarà lunedì, quando si saprà se il piano frutto del tavolo prefettizio reggerà l'onda d'urto del rientro in classe a scaglioni dei ragazzi friulani, ma nel quartier generale di Arriva Udine si dicono fiduciosi, forti dello sforzo titanico fatto (sono stati coinvolti anche una sessantina di fornitori esterni, Ncc, con bus turistici) per contemplare tutte le variabili che si potevano prevedere, soprattutto dove i flussi sono maggiori. Da lunedì, comunque, fanno sapere, partirà il monitoraggio in base al quale saranno fatti gli adeguamenti «laddove fosse necessario».

I PRESIDI

Fra i nodi da risolvere ci sono quelli del Magrini-Marchetti di Gemona. Il preside si è già rivolto alla società del consorzio Tpl Fvg. «Ho chiamato Arriva Udine e mi hanno detto che è un work in progress - dice Marco Tommasi - e che risolveranno. Ho segnalato il problema dei ragazzi carnici che, per il turno 10-15, hanno la corsa di ritorno troppo in anticipo. Ma ci sono difficoltà anche per comuni vicini come Montenars, per cui non c'è un collegamento diretto. Speriamo che questa situazione non crei confusione. Disagio, lo creerà sicuramente. D'altronde, i doppi turni non li abbiamo mai voluti ma ci sono stati imposti». A dare il polso di quale possa essere il disagio, è il minisondaggio fatto al Marinoni dalla preside Laura Decio, che ha distribuito un questionario per le famiglie. «Ci ha risposto meno di un quarto. Ma di quanti hanno risposto il 50% dice che non può venire a scuola perché non ci sono mezzi per arrivare alle 10». Certo, se si fanno i conti, «il 50% del 20% dei ragazzi è il 10 per cento» del totale degli alunni, ma comunque corrisponde a «circa 80 studenti». Che non sono pochi. La prova del nove si avrà lunedì, ma dalle segnalazioni, spiega la dirigente «le famiglie dicono che dal piano pubblicato da Tpl Fvg non si capisce se il pullman si fermi o meno nel loro paese. Non è così semplice: hanno chiesto un orario più leggibile e speriamo che lunedì lo mettano fuori». Anche Decio è stata subissata da telefonate: «Un genitore, che ha scelto di non usare i mezzi pubblici, mi ha detto: io devo accompagnare mio figlio alle 8, poi devo portarne un altro alle 10, quindi riprendo il primo alle 13 e l'altro alle 15». Una vita da taxista. Oppure, c'è «la mamma che mi telefona per dirmi che suo figlio non ha la corriera. Le ho detto: Lunedì ci mettiamo alla prova e vedremo se il sistema regge». Ma c'è anche il rebus assenze, che vede diverse scuole di pensiero fra i presidi. Cosa si fa se un ragazzo non arriva causa trasporti difficili? «Se gli studenti sono assenti perché manca il pullman, sono assenti, perché se sono in presenza devono essere in presenza. Chi non arriva a scuola, dovrà giustificare il perché». Anche al liceo Marinelli il preside Stefano Stefanel non nasconde le difficoltà. «Alcuni studenti hanno segnalato che non hanno dei mezzi comodi. In qualche caso manca la corsa bis per le 10. Ho detto che se ci sono troppe difficoltà possono stare a casa e attiviamo per loro la lezione a distanza. Se i bus ci sono, bene. Se ci sono problemi, non va bene che in questo periodo stiano a vagare per la città». Monica Napoli (Stringher) è fatalista: «Temo che se ci sono problemi di trasporti lo scopriremo lunedì». Sulle assenze causa bus dice: «Penso che faremo così: se avvertono la mattina, attiviamo la modalità on line. Se non avvertono, sono assenti e giustificano». Oliviero Barbieri, preside dell'Isis di Cervignano, non avrà a che fare con i doppi turni «ma saranno potenziati i trasporti negli orari soliti, quindi immaginiamo che lunedì vada tutto bene. In caso di allievi impossibilitati a venire a scuola, saranno collegati attraverso la piattaforma digitale».

Al Malignani di Udine, il dirigente scolastico Andrea Carletti parla di «qualche protesta perché qualcuno arriva alle 8.30 con la corriera e deve aspettare fino alle 9.50 per entrare. Ma piccoli problemi. Speriamo che venga tiepido e non si prendano una bronchite. D'altronde, se facessimo entrare liberamente, avremmo centinaia di studenti a scuola. Le aule di preaccoglienza? Abbiamo troppi studenti per farlo e poi non avremmo sorveglianza». Chi dovesse avere difficoltà con i mezzi, comunque, «lo considereremo presente on line se si collegherà alla piattaforma. Glielo dobbiamo. Il mio timore è sulle linee più frequentate: se con il limite di capienza al 75% e un ragazzo è il 76% e non lo fanno salire, è giusto garantirgli la presenza a scuola». Anche Luca Gervasutti (Stellini) fa sapere che in caso di assenze causa trasporti, attiverà la modalità on line

