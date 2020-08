IL CASO

UDINE Nonostante il covid-19 e lo sconvolgimento che ha portato anche nella vita dei friulani, è ancora boom di richieste di contributi per l'acquisto di veicoli ecologici, che siano elettrici, ibridi o bifuel a benzina-metano. Alla porta delle Camere di commercio, infatti, hanno bussato (seppur virtualmente) in moltissimi per assicurarsi gli incentivi previsti dalla Regione, tanto che, secondo gli ultimi dati aggiornati di luglio, alla fine sono arrivate più di mille domande per un totale di oltre 4,4 milioni di euro in soli sette mesi.

LE DOMANDE

Per la provincia di Udine quest'anno, da gennaio al 27 luglio, le istanze presentate dai cittadini che hanno acquistato un'auto ibrida, elettrica o a metano sono state 436 (ben al di sopra la quota di 354 raggiunta nel 2019): i contributi richiesti, complessivamente raggiungono la cifra di 1.752.500 euro (in archiviazione 5 domande). Per Pordenone sono state ricevute dal 1. gennaio al 27 luglio 2020 282 domande (più delle 245 presentate nel 2019), per un totale di contributi chiesti che ammonta a 1.124 milioni. Per Gorizia, le istanze 2020 fino al 17 luglio scorso sono state 131 (111 ibride, 18 elettriche e 2 a metano) per un totale di 540mila euro richiesti. A Trieste quest'anno, secondo il dato aggiornato al 22 luglio scorso, ci sono state 244 richieste, che totalizzano 992mila euro di contributi chiesti. In totale, la somma richiesta dai cittadini arriva a 4,408 milioni di euro in regione, con oltre un migliaio di istanze presentate (1.093 per l'esattezza), ad un ritmo medio di 156 al mese e cinque al giorno, così, tanto per farsi un'idea.

LE RISORSE

Il fondo destinato a questo scopo è stato già finanziato fino al 2022: 1,5 milioni nel 2019, 1,3 milioni nel 2020, 1,35 milioni nel 2021 e altrettanti nel 2022. Come spiegano all'assessorato retto da Fabio Scoccimarro, quasi la totalità delle istanze dello scorso anno è stata evasa anche grazie ai fondi stanziati per il 2020. «La misura è stato più che gradita dai cittadini e quasi 1500 auto inquinanti sono state rottamate per l'acquisto di vetture ecologiche».

Anche queste ultime istanze, presentate da gennaio a luglio 2020 saranno finanziate, attingendo anche «ai fondi 2021 e 2022», spiegano gli uffici. È chiaro che, visto che i soldi sono stanziati a bilancio per gli anni successivi, i contributi potrebbero non arrivare subito ai cittadini, «ma stiamo lavorando per anticiparli in qualche modo», assicurano gli uffici. Il tema che si dovrà porre la Regione è invece quello di reperire nuove risorse «per le nuove domande, diciamo da luglio in poi». Il covid-19, infatti, ha stravolto anche la lista delle priorità della Regione, costringendo a rivedere le previsioni. Per le nuove richieste di contributo, quindi, serviranno nuovi fondi.

L'ASSESSORE

Ma l'assessore Fabio Scoccimarro pensa positivo: «L'idea della Giunta - spiega - è sempre stata quella di incentivare con questa linea contributiva, relativa alla rottamazione dei veicoli più inquinanti. Purtroppo siamo davanti ad un'emergenza eccezionale e quindi al contrario degli anni scorsi non sono momentaneamente previsti ulteriori fondi. L'obiettivo è in ogni caso quello di incentivare questo tipo di pratica ecologica, tanto che abbiamo già pronto un nuovo regolamento per andare ancora più incontro ai cittadini delle classi meno ricche con dei super contributi non appena avremo reperito i fondi necessari a rifinanziare il capitolo».

Camilla De Mori

