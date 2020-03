IL CASO

UDINE Nonostante chiese e luoghi di culto abbiano riaperto i battenti da lunedì, salvo alcune precauzioni, la moschea di via Marano a Udine ha deciso di rimanere chiusa ai propri fedeli fino almeno a domenica 8 marzo.

Ad annunciarlo con una nota il Centro Misericordia e Solidarietà che gestisce la struttura.

LE DISPOSIZIONI

Preso atto di quanto disposto dal decreto ministeriale in materia di misure urgenti di contenimento del contagio e in ottemperanza alle indicazioni del ministero della Salute per la prevenzione e la protezione contro il contagio spiega Mohammed Hassani, portavoce della comunità musulmana di Udine abbiamo deciso di prendere questa scelta per tutelare la salute e la sicurezza dei frequentatori del centro e di tutti i cittadini.

A far propendere per la proroga della chiusura, decretata dal primo provvedimento governativo di fine febbraio, la natura delle attività svolte all'interno del centro (spirituale, educativa, culturale, sociale ed intrattenimento).

LA DECISIONE

Ci rendiamo perfettamente conto aggiunge ancora Hassani - che la maggior parte di queste attività prevede il contatto ravvicinato fra le persone, come ad esempio le cinque preghiere rituali quotidiane e le altre attività didattiche, la distanza tra i fedeli è di meno di un metro e poi preghiamo sullo stesso tappeto. Indubbio quindi l'alto rischio contagio. Ecco perché abbiamo scelto la via della prevenzione e della responsabilità, per tutelare salute e sicurezza dei frequentatori del centro e di tutta la cittadinanza, alla luce del fatto che questo è uno dei luoghi più attivi di Udine.

SOSPENSIONE

Alla luce di tutte queste considerazioni la direzione del Centro Misericordia e Solidarietà ha comunicato a tutti i soci, ai partecipanti alle attività del centro e alla cittadinanza udinese la proroga della sospensione di tutte le attività fino al giorno 8 marzo compreso.

Per fare fronte a questa emergenza specifica ancora il portavoce - raccomandiamo di informarsi dalle fonti affidabili, di mantenere la calma senza alimentare dannosi allarmismi e di seguire le indicazioni del ministero della Salute per la prevenzione del contagio. E che l'Iddio l'Altissimo protegga il nostro Paese e ci consenta di superare questa prova il prima possibile.

LE PREGHIERE

Una decisione non certo facile per la comunità, anche perché le preghiere quotidiane sono un appuntamento fisso per i musulmani udinesi, che nel venerdì vedono raggiungere la quota di 700-1000 presenze nel centro di via Marano.

VALUTAZIONE

Abbiamo valutato a lungo le direttive del ministero della salute conclude Hassani - ma noi conosciamo meglio di chiunque altro il tipo di attività che facciamo e il fattore dei contatti ravvicinati ci hanno spinto alla decisione finale; vogliamo comunque anche tranquillizzare i fedeli che si dicono preoccupati ma a loro abbiamo spiegato che la sicurezza e la salute passano in primo piano, un contagio sarebbe una grande colpa per noi, la nostra dottrina parla di finalità che in caso di emergenza l'uomo deve conservare tra cui appunto la salute e la mente delle persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

