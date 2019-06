CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Non si placa la bufera dopo la scelta del governatore della Regione Massimiliano Fedriga di non riesporre più lo striscione dedicato a Giulio Regeni nel Palazzo di piazza Unità a Trieste, ma neppure nelle altre sedi istituzionali del Fvg. E, difatti, nel pomeriggio di ieri il messaggio per chiedere verità e giustizia per Giulio che campeggiava sul palazzo di via Sabbadini a Udine era già scomparso. Una decisione che Fedriga ha rivendicato (vedi altro articolo) anche in consiglio, definendola «irrevocabile». Intervistato in...