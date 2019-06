CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Non si ferma la mobilitazione di quanti, anche fuori dalle loro case, in questi anni hanno voluto esporre gli striscioni per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, il ricercatore friulano di Fiumicello ucciso in Egitto. E che oggi, con forza, chiedono alla Regione di esporre di nuovo fuori dalle finestre della Giunta quel messaggio in campo giallo che nel 2016 aveva messo lì, in piazza Unità, l'ex presidente (e ora deputata) Debora Serracchiani e che ora, invece, il suo successore, il leghista Massimiliano Fedriga, ha...