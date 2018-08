CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Non è passata inosservata, agli occhi degli udinesi rimasti in città anche nella giornata di Ferragosto, una tenda canadese spuntata improvvisamente il pomeriggio del 15 sotto la loggia del Lionello, dal lato che affaccia su via Rialto. Diverse sono state, infatti, le chiamate indirizzate dai passanti al centralino della Questura di Udine. La polizia di Stato è intervenuta sul posto con una pattuglia della Squadra Volante. Trovata effettivamente la piccola tenda, gli agenti hanno invitato la donna che la occupava a spostarsi....