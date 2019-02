IL CASO UDINE Non decolla in Friuli Venezia Giulia il numero di pubblica utilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Non decolla in Friuli Venezia Giulia il numero di pubblica utilità 1500 sulle liste d'attesa, il servizio pubblico voluto dalla ministra alla salute, Giulia Grillo e partito lo scorso 8 ottobre in via sperimentale per tre mesi per arrivare, dati alla mano, alla realizzazione di un nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa, in accordo con le Regioni e Province autonome.I DATIEbbene, a sperimentazione finita, i risultati dell'ascolto dei cittadini in tre mesi di attività si fermano a 1.600 chiamate e solamente 9 in...