UDINE «Non andremo in pari neanche con i rimborsi dello Stato. Il 2020 sarà un bagno di sangue, chiuderemo male le aziende. Ma per fortuna sono aziende solide, che hanno un patrimonio netto importante». Aniello Semplice, neo-amministratore delegato di Saf e già Ad di Tpl Fvg, che gestisce il maxi-appalto per i trasporti pubblici locali regionali, non si nasconde la realtà ma pensa comunque positivo, con lo sguardo che traguarda già al dopodomani, anche se, confida, neppure nel 2021 torneranno i numeri dell'era pre-covid, secondo le previsioni. Per quest'anno, con i mancati ricavi dovuti al lockdown e allo stravolgimento delle abitudini dei friulani dovuto alla pandemia, «stimiamo in Fvg una perdita di 20 milioni. Tenuto conto che avremo sostenuto costi minori per circa 3-4 milioni e che avremo dallo Stato 7-8 milioni, in regione saremo comunque sotto di almeno 6-7 milioni. Il 30 per cento di questa perdita sarà di Udine». Ma sarà così per tutta Italia: «Si stimano 1,9 miliardi di perdite da ricavi di traffico. Lo Stato ha messo 500 milioni per i rimborsi e probabilmente ne arriveranno altri 300. Anche a togliere i mancati costi, di 200-300 milioni, mancheranno comunque 700 milioni alle aziende».

A Udine «abbiamo il 60% degli utenti rispetto all'era pre-covid. Siamo sotto del 40-45%. Da 34mila passeggeri, siamo passati ai 20-21mila attuali al giorno. Ma in pieno lockdown eravamo anche a 6-7mila passeggeri al giorno. Per Pordenone e Gorizia siamo al 50-60% di passeggeri. A Pordenone adesso i viaggiatori saranno 7-8mila al giorno. Trieste, che prima del covid aveva 150mila viaggiatori al giorno e che sotto il lockdown era arrivata a meno di 20mila, oggi ne conta 80mila. Siamo intorno al 60%». Ora che è stata ristabilita la capienza al 100% senza più posti a scacchiera ma con obbligo di mascherina («Il Fvg è stato fra le regioni illuminate») va un po' meglio, ma siamo lontani dai numeri precedenti. «A Udine, sui bus urbani, prima dell'era covid salivano 12.500 passeggeri al giorno, più 21.500 sull'extraurbano. Oggi invece abbiamo 7.300 passeggeri sui bus a Udine e circa 14.500 sulle corriere». Inevitabile l'effetto sulle casse delle aziende. «Al 30 giugno le quattro aziende regionali, insieme, hanno già 8-9 milioni di ricavi in meno rispetto all'anno scorso. Trieste pesa per il 50 per cento. Udine sta intorno ai 2,5 milioni di mancati incassi già al 30 giugno. Da qui a fine anno stimiamo una perdita totale di ricavi da traffico intorno ai 13-14 milioni di euro. Udine peserà intorno ai 4-4,5 milioni in meno da traffico. Lo Stato ha dato già un contributo di 500 milioni per tutta Italia, che per il Fvg vale 7 milioni, per i rimborsi alle aziende, ma comprnde anche le ferrovie. A Udine dovrebbe arrivare circa un milione e mezzo. Dentro il famoso decreto Gualtieri atteso nei prossimi giorni dovrebbero esserci altri 300 milioni per tutta la nazione. Per Udine potrebbe valere un altro milione di rimborsi, per il Fvg circa 5-5,5 milioni». Per Pordenone, i rimborsi statali già stanziati dovrebbero valere circa «1,9 milioni», quelli attesi «6-700mila euro». A tutto questo, però, ricorda, va aggiunto il trasporto scolastico, «che ora è a zero. Se si aggiungono i bus scolastici e i noleggi ai 4-4.5 milioni in meno da traffico normale, la perdita di Udine a fine anno, per ricavi da traffico arriverà intorno ai 7-8 milioni, mentre i rimborsi dello Stato, se va bene, garantiranno per Udine tre milioni». Lo stesso vale per la Regione: se al trasporto normale si aggiunge lo scolastico e i noleggi, «arriviamo per tutta la regione a 20-22 milioni di euro in meno a fine anno, di cui, fra i 7 milioni di rimborsi della prima tranche e i 5 forse in arrivo, resterebbero comunque scoperti 10 milioni». Certo, ci sono i mancati costi dei mesi di lockdown, che ammontano «a circa 2-3 milioni», fra personale, gasolio, ricambi. Ma, comunque, il pareggio è lontano. «Per fortuna siamo una delle regioni con il maggior numero di viaggiatori tornati sui bus, ma tutti i modelli previsionali dicono chiaramente che per tutto il 2021 non si tornerà ai numeri dell'era pre-covid. Si continuerà a fare tanta fatica. Ce la metteremo tutta».

