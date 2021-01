IL CASO

UDINE No ai doppi turni per i ragazzi delle superiori. Ad unirsi alle proteste delle famiglie, di cui si è fatta portavoce la responsabile della rete dei presidenti dei consigli di istituto per la provincia di Udine, Alessandra Buttazzoni, sono anche i sindacati, che non hanno apprezzato la scelta della Prefettura di Udine di non fare alcun dietrofront sugli scaglionamenti degli ingressi in classe su due fasce orarie, alle 8 e alle 10, per garantire il rispetto dei distanziamenti ed evitare il rischio di assembramenti. «Non siamo d'accordo. Così si scaricano sui ragazzi le difficoltà dei servizi, trasporti e sanità», dice Adriano Zonta (Cgil Flc). «Ritengo che non dare ascolto alle richieste avanzate anche dalle scuole di rivedere la programmazione evitando gli scaglionamenti penalizzi fortemente i ragazzi - gli fa eco Tina Cupani (Cisl Scuola) -. È fondamentale valorizzare le proposte che arrivano da chi la scuola la conosce bene. Anche la didattica ne esce penalizzata e il personale Ata non è nemmeno sufficiente a garantire il servizio così come dovrà essere rimodulato». Intanto alle scuole è arrivata una nota congiunta di Usr e Regione che ritengono necessario uniformare a livello regionale la percentuale di presenza degli studenti delle superiori, e suggeriscono un riavvio prudenziale al 1. febbraio al 50%, per programmare un eventuale aumento delle presenze solo dopo un miglioramento della curva epidemiologica

LE REAZIONI

«Purtroppo - nota Zonta - lo sport italiano è quello di scaricare l'uno sull'altro i problemi. E le ultime esigenze che si tengono in considerazione sono quelle delle famiglie e degli studenti. Con i doppi turni chi entrerà dopo rischierà di arrivare a casa troppo tardi. E poi dove andranno a mangiare? Il 4 gennaio avevano già pronti i piani. Da allora ad oggi, visto che nel frattempo il problema dei doppi turni era stato sollevato sia dai presidi sia dalle famiglie, non si poteva pensare ad un'alternativa? L'organizzazione si sarebbe potuta sicuramente migliorare». Il prefetto vicario Gloria Allegretto ha spiegato che erano già in itinere delle intese con i gestori dei trasporti e che sarebbe stato un problema. «Purtroppo, le esigenze delle persone vengono sempre dopo».

I dirigenti scolastici erano contrari ai doppi turni. «Avevamo fatto delle proposte e sono state recepite parzialmente - nota Luca Gervasutti (Stellini) -. Il rientro al 50% in via prudenziale asseconda le richieste della maggioranza dei dirigenti scolastici. Speriamo che non sia l'ennesima falsa partenza ma che da lunedì si possa riprendere in presenza». La nota congiunta Regione-Usr ricorda che bisogna seguire il protocollo stabilito a dicembre ai tavoli prefettizi. «Si va verso i doppi turni, vedremo di organizzarci al meglio. Prendiamo atto di questa decisione». Sul tema del rientro in classe è intervenuto anche il consigliere regionale Furio Honsell, che in commissione ha lanciato la proposta che vengano rese obbligatorie sui bus le mascherine Ffp2 «che proteggono molto di più di quelle azzurre». Ma l'assessore Riccardo Riccardi, forse senza cogliere la specificazione, si è limitato a rispondere che le mascherine sono già obbligatorie per decreto. «Ho capito che non sono stato neanche ascoltato», conclude Honsell. «Sui doppi turni la scelta non spetta ai politici, ma ai dirigenti scolastici. Uno dei problemi è legato al luogo di consumo del pasto: non ci sono spazi. Se fosse per me, io cercherei di ridurre il rischio riducendo il numero di giorni in presenza». Honsell si è detto anche sconcertato dalla «rassegnazione» sentita in certe risposte dei dirigenti di AsuFc: «Alla domanda sulla mancanza di personale è stato risposto che i professionisti contattati non sono voluti venire. Alla richiesta su i risultati delle indagini di contact-tracing sulle origini del contagio, è stato risposto che i dati non sono affidabili perché le persone non collaborano o non dicono la verità». Intanto, alla chiusura delle iscrizioni, il Fvg si colloca al quarto posto dopo Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per le più alte adesioni per i tecnici (35,7%). Sempre la nostra regione è da primato per la percentuale di persone che hanno gestito in autonomia la domanda di iscrizione on line: il 94,6% contro la media nazionale dell'83,7%.

Camilla De Mori

