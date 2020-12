IL CASO

UDINE «Mi è sembrato di vivere in una realtà parallela. Non pensavo che in Italia potesse accadere una cosa del genere». Dice così la signora Diadema Sternischia di Gemona, che dalla scorsa estate, si è trovata suo malgrado precipitata dentro un'odissea, fra contratti taroccati a suo nome con mail e numeri di telefono falsi e denunce ai carabinieri, il tutto in piena pandemia. Stesso copione, a chilometri di distanza, anche per Sergio Poniz, originario di San Vito al Tagliamento ma residente a Sesto al Reghena, che come lei ha scoperto all'improvviso di essere passato ad un nuovo trader di luce e gas senza aver siglato nulla. E, quel che è peggio, due volte di fila: quando, grazie ai reclami inoltrati da Federconsumatori Udine, la vicenda del primo passaggio non richiesto sembrava risolta con l'azzeramento delle fatture da parte della società spagnola «che aveva inconsapevolmente acquisito in modo illegittimo i clienti», come spiegano la presidente di Federconsumatori Udine Erica Cucci e Letizia D'Aronco, si è scoperto che nel frattempo c'era stato un secondo passaggio ad altri gestori ancora, «sempre con le medesime modalità truffaldine. I responsabili dei primi contratti non richiesti non si sono limitati quindi ad agire una volta ma hanno continuato a sottoscrivere contratti sostituendosi agli ignari consumatori indicando, come nella prima occasione, numero di carte d'identità, recapiti telefonici e indirizzi email totalmente di fantasia».

«Da luglio - dice Cuccu - ci sono stati una cinquantina di casi di persone che sono passate ad un'altra società senza aver firmato nulla. E quasi la metà hanno dovuto fare i conti con un doppio passaggio non richiesto. Un fenomeno che spazia da Lignano a Tarvisio». Inizialmente, come spiegano da Federconsumatori, gli utenti, quasi tutti clienti di una società friulana («danneggiata» anch'essa, perché si è vista scippare suo malgrado diverse utenze) erano stati fatti migrare con questi sistemi «truffaldini» tutti ad una compagnia spagnola, a sua volta - spiegano Cuccu e D'Aronco - «inconsapevole» della vicenda, tanto che «una volta appurato il problema, ha riconosciuto il disconoscimento dei contratti illegittimi e si è prodigata per risolvere la situazione». Ma, quando sembrava vicino il lieto fine, «si è scoperto che non era possibile attivare la procedura di ripristino del contratto con la società friulana perché nel frattempo l'utenza era stata passata ad un altro operatore senza che il cliente ne sapesse nulla. A luglio li avevano fatti migrare verso la società spagnola. Tempo di risolvere quella situazione e a settembre erano già stati spostati ad un'altra compagnia ed eravamo punto e a capo». In questo caso, ad essere interessate dal passaggio «diverse compagnie». È ripartito l'iter, fra controlli, contestazioni e richiesta di azzeramento delle bollette, perché, come ricorda Federconsumatori, il decreto legislativo 21-2014 prevede che il consumatore sia esonerato dal pagare nel caso di fornitura non richiesta

Per Diadema Sternischia la vicenda è partita all'inizio dell'estate, per i contratti «per la prima e la seconda casa a Gemona». «Un giorno una signora della società friulana di cui ero cliente da sempre mi chiama per chiedermi perché avessi lasciato la loro compagnia. Ma non ne sapevo nulla. Non avevo mai sentito il nome della società spagnola». Eppure, di lì a poco, le sarebbe arrivata una bolletta intestata a quella compagnia. «Ero in ansia. Non avevo fatto nessun contratto. Sono andata dai carabinieri. Poi, più volte alla società friulana». E la trafila sarebbe stata ancora lunga, fino a quando «mi sono rivolta a Federconsumatori. Mi hanno spiegato che era successo ad altre persone. Ho risolto con la società spagnola, che non mi ha fatto pagare le bollette. Ma dopo un mese, ho scoperto che qualcuno mi aveva passato ad un altro operatore ancora. Ma la firma sui contratti non era la mia. Non era mia la mail e non era mio il telefono indicato. Non auguro a nessuno quello che mi è capitato». Vittima del doppio passaggio anche Sergio Poniz di Ramuscello, che ha scoperto di aver cambiato gestore a sua insaputa «a luglio, quando mi è arrivata una lettera che mi comunicava il passaggio. Ma non avevo firmato nulla. Ho chiesto copia del contratto e ho verificato che, di esatto, c'erano solo l'indirizzo e il codice fiscale. Ma la mail, il numero di telefono e la firma non erano i miei. Il Pod e il Pdr (i codici per luce e gas ndr) però erano esatti. Così mi sono rivolto a Federconsumatori Udine, dove Letizia D'Aronco mi ha seguito benissimo. Sono andato a fare denuncia dai carabinieri e abbiamo risolto con la compagnia spagnola. Ma in autunno, quando sembrava finita, mi è arrivata la comunicazione di un'altra compagnia ancora con le loro bollette da pagare per 60 e 90 euro. Ma anche con questa società io non ho firmato niente. Adesso, con Federconsumatori, abbiamo chiesto di vedere i contratti. E dovremo ricominciare l'iter una seconda volta».

