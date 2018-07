CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Ma possibile che nella classifica dei comuni ricicloni 2018 stilata da Legambiente non si sia piazzato neanche uno dei comuni gestiti da Net in provincia di Udine? La domanda, se la sono posti gli stessi addetti ai lavori della società friulana, l'azienda che opera in 86 comuni delle province di Udine e Trieste e serve una popolazione di oltre 350mila abitanti. Se lo è chiesto anche il direttore generale di Net Massimo Fuccaro, che ricorda come ci siano dei comuni serviti dalla società, da San Pietro al Natisone a Stregna, con...