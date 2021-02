IL CASO

UDINE Le sfumature e i toni scelti sono forse diversi, ma la preoccupazione è la medesima. Cgil e Cisl, assieme alle Rsu dell'Azienda Friuli Centrale sono in allarme non solo per i dati (da quelli dell'occupazione dei posti letto alle cifre della mortalità in regione) ma anche per il futuro prossimo degli ospedali e dei distretti, per la cronica carenza di personale, e per la sfida non scontata della campagna vaccinale.

«Il virus corre, il personale si sacrifica, la direzione dell'Asufc tace», recita una nota di Andrea Traunero (Cgil Fp Udine), secondo cui serve «una svolta radicale. L'azienda non può limitarsi a scaricare sul personale, già ampiamente sotto organico, tutto il peso della pandemia, delle attività ordinarie e della vaccinazione di massa che partirà quando le consegne dei vaccini andranno a regime. Il lavoro si è moltiplicato e l'organico è di fatto sempre lo stesso del periodo pre-covid. Le insufficienti assunzioni fatte sono una goccia nel mare della mole di lavoro cresciuto a dismisura». Traunero dice di aver chiesto alla direzione di Asufc di rispondere a tre domande (sui tamponi e le attese, sulla ripresa del tracciamento e sulla gestione delle vaccinazioni, dai punti vaccinali alle priorità «evitando i furbetti su una questione così vitale») ma «al momento le risposte sono a zero. Un silenzio grave».

E poi c'è l'ospedale di Udine. La Cisl annuncia che «stiamo predisponendo una lettera con le richieste e gli accorgimenti da adottare nelle Medicine per evitare i fenomeni dei contagi fra personale e pazienti». Secondo Giuseppe Pennino (Cisl Fp) ua soluzione potrebbe essere quella di creare una sorta di stanze filtro, con monitoraggi sui pazienti appena entrati in reparto, per evitare il formarsi di focolai. È della stess idea il segretario delle Rsu di AsuFc Massimo Vidotto: «Fortunatamente, hanno appena chiuso il settore covid delle Medicine di Udine e non ci sono più contagi a catena, ma c'è carenza di personale di assistenza dappertutto. Nelle Medicine bisogna fare in modo che gli ingressi siano mantenuti in alcune stanze da monitorare con controlli per evidenziare eventuali positivi ed evitare gli errori già fatti - sostiene -. All'Azienda chiediamo un piano per le Medicine e per ridurre il rischio di nuovi focolai». Inoltre, dice, «bisogna dare respiro ai sanitari: per farlo, devono integrare gli organici di area medica con specialisti anche non internisti». Inoltre, dice, «non c'è chiarezza sulla frequenza dello screening: nella stessa azienda ci sono reparti, anche covid, in cui ai vaccinati dicono che il test basta una volta al mese, in altri reparti lo fanno una volta alla settimana», sostiene. Vidotto è preoccupato per i dati del Fvg, a cominciare dall'occupazione dei posti letto: «Abbiamo il 50% di pazienti in terapia intensiva più della Lombardia e del Veneto. Abbiamo il 27% in più di pazienti ricoverati con sintomi covid della Lombardia e l'81% in più del Veneto. Abbiamo il 96% in più di pazienti in isolamento domiciliare della Lombardia e il 61% in più del Veneto». «Vorremmo capire poi a chi dobbiamo scrivere per avere risposte sui livelli record di mortalità».

Le domande della Cgil? Il direttore generale di AsuFc Massimo Braganti assicura che «ho fatto controllare, ma non mi risulta che quelle domande mi siano arrivate. Io rispondo volentieri, forse ci sono stati problemi di trasmissione». Inoltre, dice, «la Cgil Fvg ci ha chiesto un incontro che dovremo fare la prossima settimana sugli stessi temi. Non so perché la Cgil provinciale e quella regionale non si parlano: forse c'è un difetto di comunicazione non solo al nostro interno ma anche nell'ambito della sigla. Mi rendo conto che le assunzioni che abbiamo fatto sono una goccia nel mare, ma come ci siamo detti anche troppe volte, la mia caccia agli infermieri non è mai cessata. Io sono disponibilissimo a fare assunzioni. Mi forniscano un elenco e io assumo. Ad oggi purtroppo sui 24 posti previsti per gli infermieri del bando della protezione civile per le vaccinazioni, ne arriveranno 8 fra cui diversi pensionati». Le stanze filtro proposte dalla Cisl per le medicine? «Alcune iniziative per le vie brevi ci sono arrivate dai sindacati. Per gli spogliatoi, abbiamo attivato quanto richiesto. Abbiamo cercato di dare gambe da subito ad alcune segnalazioni, con iniziative di alleggerimento e rotazione fra i professionisti per dare ristoro a chi è stato abbastanza in trincea». L'occupazione dei letti? «Siamo sempre sul filo del rasoio sulle Medicine e sulle Intensive. C'è una lieve riduzione di pressione sul pronto soccorso, ma la situazione reale la avremo la prossima settimana, con le possibili ricadute della riapertura delle scuole».

Per i vaccini, dice Braganti, «nelle prossime due settimane vorremmo portare a termine il target in cui ci sono i nostri operatori e le case di riposo». Per il resto della popolazione «sulla base della disponibilità dei vaccini che ci devono arrivare stiamo facendo la pianificazione», cominciando dagli over 80. «Stiamo facendo l'analisi di come intervenire, se a domicilio o attivando dei punti di vaccinazione nei nove distretti. L'ipotesi potrebbe essere questa. La criticità è legata alla linea del freddo diversa da vaccino a vaccino. Una volta che ho aperto una boccetta con sei dosi devo avere la tranquillità di usarle tutte. Con Moderna si complica perché le dosi sono 10 e si ragiona a multipli di 10». Oltre ai poli nei distretti «non è esclusa una riflessione sui presidi di Udine e Tolmezzo. Bisogna anche fare attenzione al tipo di vaccino che mettiamo in pista per evitare di mescolare vaccinazioni con prodotti diversi nello stesso presidio».

Camilla De Mori

