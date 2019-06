CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE La stagione 2017-18 del Teatro Giovanni da Udine si è chiusa con un disavanzo di quasi 88 mila euro. A dirlo è stato l'assessore alla Cultura, Fabrizio Cigolot, in sede di Consiglio comunale, dispiaciuto per la mancata unanimità a sostegno del neonato Teatro Stabile Friulano e rispondendo in particolare alle critiche del consigliere di Innovare, Federico Pirone (l'unico ad aver votato no al nuovo Ente culturale).«Quando abbiamo modificato lo Statuto del Teatrone aveva detto Cigolot -, ci avete accusato di aver abdicato al...