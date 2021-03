IL CASO

UDINE La situazione dell'hospice di Udine arriva all'attenzione anche dell'ordine provinciale delle professioni infermieristiche. «Apprendiamo con sgomento il segnale forte lanciato da un operatore» afferma il presidente dell'Opi, Stefano Giglio, evidenziando che «l'assistenza infermieristica in questi contesti è fondamentale, soprattutto nel fine vita. Siamo un anello importante nella presa in carico dei processi di salute, come espresso anche dal nostro codice deontologico». Giglio manifesta solidarietà da parte dell'Ordine a tutto il personale infermieristico, impegnato ormai da un anno nell'emergenza, ma non solo.

Sono molti, infatti, i contesti delicati in cui gli infermieri si trovano a operare, dalle corsie degli ospedali alle case dei malati. «Come Ordine aggiunge siamo vicini a tutto il personale e aperti ad accogliere le loro istanze. Siamo sempre a disposizione per tutelare il buon esito delle cure erogate e non vogliamo che queste segnalazioni cadano nel vuoto o che si crei un clima di tensione nelle strutture dove si lavora perché gli operatori fanno presente che esistono situazioni da migliorare».

Situazioni che toccano soprattutto i luoghi sanitari dell'emergenza, come segnalano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo e Ilaria Dal Zovo, rilevando la pesante situazione che si è verificata ieri nei Pronto soccorso e nelle terapie intensive. «Nei Pronto soccorso della provincia di Udine - evidenziano - c'è una situazione critica non solo per l'alto numero di accessi (173 nel pomeriggio nelle 5 strutture presenti), ma soprattutto per l'anomalo numero di codici rossi (11) tra Udine (3), Latisana (4), Palmanova (2) e Tolmezzo (2) e le lunghe ore di attesa per le ambulanze. Considerato che in tutte le altre strutture della regione stamattina (ieri, ndr) non c'erano pazienti ricoverati con codice rosso, lascia anche perplessi sulla gestione complessiva del sistema sanitario regionale».

Numeri drammatici anche per le terapie intensive. «Constatiamo la preoccupante impennata di posti di terapia intensiva occupati in Fvg, superando così il 44% dei posti disponibili il regione. In una sola giornata abbiamo stravolto le previsioni dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali che prevedevano si superasse il numero di 75 posti in terapia intensiva il prossimo 22 marzo», aggiungono. «Ognuno deve fare la propria parte, pubblico o privato che sia, non possiamo permettere che queste situazioni mettano gli operatori del sistema sanitario regionale di fronte a scelte estreme. Come avvenuto in altri periodi critici di quest'anno pandemico le segnalazioni che pervengono sono molte» concludono.

