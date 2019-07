CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE La riforma delle Ater consentirà un risparmio per le casse regionali di 178mila euro: a renderlo noto in quarta Commissione del Consiglio regionale è stato l'assessore Graziano Pizzimenti snocciolando i costi. Oggi compensi dei cinque direttori generali delle Aziende territoriali sono rispettivamente 135mila euro per Trieste e per Udine, 115mila per Pordenone e per Gorizia, 90mila per l'Alto Friuli, per un totale di 590mila euro. La riforma, che prevede di passare da cinque direttori generali a due Cda, farebbe scendere la spesa...