IL CASOUDINE La Regione elimina il termine temporale dei dodici mesi continuativi, in caso di mancato pagamento del canone d'affitto, per revocare l'assegnazione dell'alloggio Ater. L'obbligo della corresponsione del canone viene demandato a quanto prevede il Codice civile e a quanto pattuito in sede di stipula dei contratti per evitare così quelle situazioni di pagamenti a singhiozzo che potevano protrarsi per un lungo periodo di tempo prima di sfociare in un'interruzione del rapporto contrattuale. Le Ater del Friuli Venezia Giulia, dunque,...