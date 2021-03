IL CASO

UDINE La Regione accelera sui vaccini, ma ancora non c'è l'intesa con i dottori di famiglia. «Se non arriviamo a un accordo è un fallimento di tutti». Diceva così ieri Khalid Kussini, segretario della Fimmg, reduce dal tavolo tecnico ristretto della Regione con i sindacati dei medici di medicina generale sulla declinazione Fvg del protocollo quadro nazionale. La fumata nera (o confronto interlocutorio che dir si voglia) arriva a pochi giorni dal via annunciato alla campagna potenziata per la profilassi anticovid e dal debutto («la prossima settimana») delle somministrazioni a domicilio degli over 80 più fragili, che attendono da tempo di essere contattati. Come ha chiarito l'assessore Riccardo Riccardi si partirà «con 200 inoculazioni nei primi sette giorni, mentre complessivamente si stima di vaccinare circa 3mila over 80 a domicilio» nel territorio di AsuFc.

IL NODO

«La bozza che ci hanno proposto è una cosa vergognosa», tuona Kussini, sull'accordo sottoposto all'esame dei sindacati dei medici di famiglia. «Non se ne fa una questione economica, ma una questione di dignità. Vogliono pagare i medici di medicina generale 6,16 euro a dose, mentre ai medici in pensione reclutati per la vaccinazione erogano 80 euro all'ora». E per una questione di dignità, dice, «non accettiamo un'elemosina, piuttosto vacciniamo gratis», dice il segretario della Fimmg. Che già aveva proposto alla Regione e all'Azienda di fare una sperimentazione di un fine settimana (ma non è andata), per dimostrare di quali numeri sarebbero capaci i dottori di famiglia. E squaderna le cifre in gioco: «Consideriamo le due ipotesi. Una squadra aziendale composta dal medico in pensione a 80 euro all'ora più uno o due infermieri anch'essi pagati con straordinari che utilizzano la macchina aziendale. Quanto spende l'Azienda? Bisogna considerare che in un'ora si faranno al massimo due somministrazioni, perché per circa 20 minuti la squadra di vaccinatori deve rimanere al domicilio del paziente per verificare che non ci siano reazioni avverse». Invece, dice, il medico di base potrebbe andare a casa del paziente «da solo, con attrezzatura propria, con auto propria. A parità di tempo e dosi somministrate in un'ora a domicilio, in questo caso quanto spende l'azienda? A lettori la risposta. Siccome il medico ha una dignità e ha dimostrato in questi mesi di fare, di voler fare e di essere capace di fare, lo facciamo gratis piuttosto». 6,16 euro a vaccino è la cifra indicata nel protocollo-cornice nazionale e si basa sull'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005. «Il documento nazionale è il testo da cui si deve partire, non è la Bibbia. Poi ogni Regione discute a secondo delle sue esigenze», dice Kussini. Inoltre, aggiunge, con i ritmi delle task force dei medici arruolati ad hoc, si rischia che «ci possano volere 200 giorni solo per coprire i pazienti della Bassa», sostiene. Insomma, ieri dalla Fimmg, è arrivato un «niet»: «Ho detto che io, a queste condizioni, non firmo. Fra i 150 euro che rischiano di spendere con i medici in pensione e i 6,16 euro a vaccino che propongono a noi, ci sarà pure una via di mezzo». Ma «l'incontro era interlocutorio, ci siamo aggiornati», dice Kussini.

LE POSIZIONI

Il sindacato giudica irricevibile la proposta regionale? Riccardi spiega che «ci sta lavorando il tavolo tecnico. L'unica cosa che so è la loro richiesta di 28 euro». Ma Kussini giura che «non ho mai parlato di 28 euro. Ho detto solo che mi piacerebbe sentire una proposta onesta». Diversa la posizione di Stefano Vignando (Snami) che ha partecipato allo stesso tavolo. «Nessuna fumata nera e neanche grigia: fa parte della normale dialettica sindacale. È stata una riunione interlocutoria in cui la parte pubblica ha preso atto delle posizioni in campo e ora trarrà le sue conclusioni. Certo anche a noi non vanno bene i 6,16 euro a vaccino, ma sono fissati dal protocollo nazionale, che rappresenta la base di partenza. È la tariffa sociale stabilita vent'anni fa che ci viene pagata quando facciamo l'antitetanica. Ma non è solo una questione di soldi, noi vogliamo un accordo complessivo».

La consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) auspica che si arrivi presto ad un coinvolgimento dei medici di medicina generale, «che garantisce una serie di vantaggi: conoscono i loro pazienti, sanno che patologie hanno e dove vivono. Non riesco a capire come mai non si riesca a chiudere un accordo». I soldi? «Non è una spesa, ma un investimento sulla salute. In una pandemia c'è bisogno di risorse straordinarie. I medici di base chiedono da tempo di essere coinvolti, avevano anche proposto una sperimentazione e gli è stato detto grazie e arrivederci. Purtroppo in regione si sta scontando un ritardo nel rapporto con i dottori di famiglia: altre regioni sono partite molto prima. Ogni giorno che si perde per la vaccinazione sono persone in più che si infettano».

Camilla De Mori

