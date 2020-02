IL CASO

UDINE La guerra alle mutilazioni genitali femminili in Friuli si combatte (anche) con le parole, dopo ogni fiocco rosa in sala parto. Con neonatologi, ginecologi e pediatri friulani impegnati a convincere le mamme di altre culture a non far praticare sulle loro figlie l'escissione o, peggio ancora, l'infibulazione faraonica, la più crudele per le bambine.

L'ESPERIENZA

Lorenza Driul, vicecoordinatore del corso di laurea interateneo Udine-Trieste in Ostetricia (diretto da Giuseppe Ricci del Burlo Garofolo) ha imparato a conoscere bene le sofferenze di queste donne, anche per l'esperienza fatta sul campo in prima persona (e molto sottovoce, tanto che, fosse per lei, non vorrebbe nemmeno parlarne) in Africa, dove è andata più volte in passato, facendo esperienza nei reparti di Ostetricia e in sala aperatoria, aiutando le donne a partorire e offrendo supporto ai colleghi. «Come primo approccio all'Africa - si limita a dire, con grande riservatezza - ho voluto dare una mano, facendo del volontariato». In Friuli, all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è approdata a livelli dirigenziali, segue con attenzione e impegno il progetto «partito nel 2008 per sensibilizzare al contrasto delle mutilazioni genitali femminili, in collaborazione con il dipartimento di Prevenzione di Udine e con i colleghi pediatri e neonatologi. L'obiettivo è sensibilizzare le neomamme fin dal post partum a non riproporre queste mutilazioni sulle loro figlie». In oltre dieci anni, «non ci sono state da noi a Udine pazienti che si sono sottoposte a interventi di deinfibulazione anche se la possibilità è sempre stata offerta. Le donne migranti che arrivano qui di norma presentano mutilazioni genitali di secondo grado, come le escissioni, meno gravi della cosiddetta circoncisione somala, anche se rappresentano sempre delle violenze sulle donne». Anche a Driul è capitato di vedere «delle bambine infibulate, magari nate in Africa e poi venute in Friuli con la famiglia. Questa pratica, infatti, viene fatta di solito da zero a otto anni, nella maggior parte dei casi fra i 5 e i 6. L'opera di convincimento sulle neomamme straniere che vengono da Paesi in cui questi rituali vengono praticati sta funzionando molto bene, grazie al percorso che inizia con la gravidanza e prosegue subito dopo il parto, non appena nasce una bambina. Poi, i pediatri, continuano a seguire le neonate». In sostanza, «quando sappiamo che una paziente ha una mutilazione genitale, se le nasce una figlia femmina, quando sta per uscire dall'ospedale, assieme a tutte le raccomandazioni di rito come quelle per i vaccini, la incontriamo e le spieghiamo che le mutilazioni genitali femminili in Italia sono un reato e non c'è nessun motivo per farle, ricordando ai genitori che potrebbero essere perseguiti per legge per aver favorito o non aver vigilato sul fatto che le loro figlie venissero sottoposte a un'infibulazione». Il rischio maggiore, spiega, è rappresentato dai ritorni in patria. «Quello che temiamo di più sono i viaggi di rientro d'estate nei Paesi d'origine, per le bambine in quella fascia di età, perché, anche senza che le madri ne abbiamo completa conoscenza, può accadere che vengano sottoposte a mutilazione dalle anziane del villaggio. Abbiamo visto anche noi casi di bambine con mutilazioni genitali al rientro dall'Africa», dice Driul, direttore della clinica ostetrica. Il continente ha un posto di rilievo nei progetti di ostetriche e ginecologi (o futuri medici) friulani. «Abbiamo dei programmi di collaborazione che permettono agli studenti di Ostetricia di fare esperienze in Angola, Etiopia, Mozambico, Tanzania, Sierra Leone, Sud Sudan e Uganda. L'anno scorso una nostra studentessa ha partecipato a questa esperienza assistendo ai parti. È un progetto a cui teniamo molto, grazie al quale le future ostetriche e i futuri medici possono fare volontariato attivo». Ora, con il progetto Wolisso del Cuamm, invece, «una laureanda partirà per l'Etiopia per fare una tesi sul parto».

Camilla De Mori

