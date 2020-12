IL CASO

UDINE La gelata manda in tilt la circolazione dei treni. Risultato? 35 convogli regionali coinvolti dalle 23.30 di mercoledì alle 10.05 di ieri, di cui 19 cancellati, secondo i dati forniti dalle Ferrovie. I ritardi hanno raggiunto punte fino a 110 minuti, come ha comunicato la stessa Trenitalia. Il maltempo ha fatto sopprimere tre Intercity nella tratta fra Cervignano-Udine e Trieste, che Fs ha dovuto sostituire con delle corriere.

IL MALTEMPO

Il problema, come ha spiegato il gruppo Fs, è dipeso dal gelicidio, che ha reso inservibili i cavi elettrici nella zona di Bivio d'Aurisina. «Già dalle 17 di mercoledì sul tratto interessato dal gelicidio erano operative le locomotive raschiaghiaccio per conto di Rfi - fa sapere la società ferroviaria -. Purtroppo l'entità del fenomeno ha vanificato le operazioni di pulizia dei cavi elettrici dal manicotto di ghiaccio che si riformava e agiva da isolante. In pratica i pantografi delle locomotive elettriche non riuscivano a captare la corrente». E così alle 3.45 i comitati pendolari hanno ricevuto un messaggio dalle Ferrovia che informava della decisione di chiudere dei tratti di linea, sostituendo i treni con i bus. Lo stillicidio di ritardi e cancellazioni, con i pendolari costretti a stare con gli occhi incollati sui tabelloni, è durato fino alle 9.30, quando è ripreso il traffico sul binario in direzione Venezia. Nel frattempo, su internet, i viaggiatori si sono sfogati a più riprese, mandando aggiornamenti in tempo reale sui social, sconfortati per una situazione che un utente ha definito «assurda nel 2020». Il Frecciarossa 9466 diretto a Roma delle 6.45 fermo nel capoluogo giuliano è stato sostituito «alle 9.05 con bus verso Venezia per i 19 passeggeri», informa Trenitalia. Alle 10.05, come ha fatto sapere la società, è ripreso anche il traffico sul binario per Trieste. Come fanno sapere le Fs è stato «attivato anche il servizio spola fra Trieste e Monfalcone con Minuetto diesel che non ha bisogno di alimentazione elettrica, ma non è stato sufficiente». A cascata, per gli effetti del maltempo, la direzione regionale «causa avverse condizioni meteo» ha cancellato anche 10 treni sulla Sacile-Maniago, dalle 12.20 alle 19.20.

I PENDOLARI

Per i comitati pendolari se non è una Caporetto poco ci manca, a giudicare dai commenti postati su Facebook. Imbufalito Andrea Palese (pendolari Alto Friuli), che commenta sarcastico: «Arriva il Generale Inverno, ampiamente previsto, con una spruzzata di neve e bora e la circolazione va in tilt perché Fs non è in grado di pulire la linea aerea dal ghiaccio. E così alle 3.45 di mattina anziché lavorare con un raschiaghiaccio per garantire il transito dei primi treni pendolari si decide di chiudere tratti di linea, sostituendo i treni con bus. Il nuovo piano gelo di Rfi-Trenitalia, è quindi mandare i bus sulle strade ghiacciate!». Con il cronista si sfoga: «Da quanto ci riferiscono gli utenti, è mancata l'informazione e il personale non sapeva cosa fare. Come al solito, ogni volta che il sistema va in affanno per un problema di circolazione dovuto al meteo o ad un guasto. Quello che dà più fastidio non sono cancellazioni e ritardi, ma l'organizzazione che non funziona e la comunicazione che traballa. Il gelicidio non credo non esista in Germania o Austria ma questo non succede mai. E poi era ampiamente previsto. Non ci sono parole». «Diversi utenti, esasperati, ci hanno chiesto di fare un esposto per chiedere a Trenitalia un risarcimento dell'abbonamento. Sarebbe ora che la Regione facesse la voce grossa. Abbiamo interessato della questione l'assessore regionale Graziano Pizzimenti», dice Palese, che già in passato aveva chiesto le dimissioni dei vertici ferroviari. Di «situazione insostenibile» parla anche Giuseppe Nicoli, consigliere regionale di Fi, che ha fatto un'interrogazione alla giunta.

Camilla De Mori

