IL CASO

UDINE L'ospedale di Palmanova è stato individuato come Modulo Covid-19 per accogliere pazienti che hanno bisogno di terapia intensiva e semi-intensiva, ma pare che serva personale più formato dal punto di vista infermieristico. Aprire un'intensiva Covid non è semplice né immediato, quantomeno dal punto di vista delle risorse umane da reperire per operare al suo interno. Si possono infatti reperire, tra non poche difficoltà, le strumentazioni e gli spazi adatti moltiplicando i posti letto, ma moltiplicare di colpo il personale formato per compiti specifici e delicati è più complesso. La problematica è emersa in una videoconferenza che ha riunito gli esperti del Friuli Venezia Giulia, i medici in prima linea nella lotta al coronavirus.

L'INCONTRO

È stato incentrato su come reagisce un sistema sanitario organizzato e sulle nuove frontiere nella sperimentazione delle strutture sanitarie della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, che ha visto in videoconferenza esperti quali il direttore della clinica di malattie infettive di Udine Carlo Tascini e il direttore del reparto di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale di Trieste, Umberto Lucangelo. Ebbene, in questa occasione a far emergere alcune criticità è stato il direttore della struttura operativa di anestesia e rianimazione 1 del Santa Misericordia di Udine, Amato De Monte che, senza giri di parole, ha chiaramente detto che ci si è «sbattuti a Palmanova ad aprire una terapia intensiva», ma c'è un ma.

CAPACITÀ GESTIONALI

«O si è in grado di gestirla e attivarla, una terapia intensiva, altrimenti è difficile inventare centinaia di posti di terapia intensiva se non c'è il personale adeguato». De Monte non fa rifermento tanto ai medici, bensì agli infermieri, «non parlo di anestesisti, dal momento che potremmo utilizzare i nostri specializzandi del quinto anno, ma il personale infermieristico. Come si può pensare». aggiunge De Monte che ha raccolto i pareri di quelli che lui chiama i ragazzi che sono andati a lavorare a Palmanova. Nessuna critica al personale che si è ritrovato catapultato di colpo in prima linea in piena emergenza, solo la presa di coscienza che servono operatori navigati in quello che è il reparto più delicato nell'affrontare l'emergenza da coronavirus. Qui, infatti, arrivano pazienti che necessitano di cure intensive e urgenti, che hanno contratto il virus in forma piuttosto grave. «Con tutto il bene che si può volere al personale infermieristico del posto spiega hanno detto che c'è grandissima buona volontà, ma è personale che non aveva mai gestito oppure erano anni che non avevano a che fare con pazienti di terapia intensiva; trovarsi a gestire pazienti di questo tipo, capite anche voi ha spiegato rivolgendosi ai suoi interlocutori che è impossibile da farsi, difatti abbiamo utilizzato questo luogo, questo ospedale come una semi-intensiva e già lì ha aggiunto ci sono state un po' di problematiche».

STRUTTURA D'APPOGGIO

Parole che fanno comprendere come il nosocomio di Jalmicco (sul quale sono stati a ora dirottati i pazienti ormai in fase di stubamento) non si possa considerare come un'intensiva Covid di prima linea, fermo restando che fortunatamente i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione stanno diminuendo giorno dopo giorno e, ad ora, non si profila il rischio di dover utilizzare ulteriori posti letto rispetto a quelli disponibili negli ospedali hub, quelli di riferimento e dotati di personale esperto, tanto dal punto di vista medico, quanto da quello infermieristico.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA