CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Italo è appena sbarcato a Udine e Pordenone con i suoi treni di un rosso fiammante (e una dote di oltre 3mila prenotazioni per il primo mese sulle nuove piazze nordestine) diretti a Roma e Napoli che già scompiglia le carte sul tavolo, come d'altronde si era augurato il direttore commerciale della società appena approdata in Fvg. A cominciare dal jolly che pesa di più nella partita dei trasporti: quei tre milioni di euro messi sul piatto anche quest'anno dalla nostra Regione con una delibera di giunta del 23 novembre 2018 per...