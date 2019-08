IL CASO UDINE In vista dell'avvio dell'anno scolastico, le organizzazioni sindacali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE In vista dell'avvio dell'anno scolastico, le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente al presidente della Regione e all'assessore regionale alle Autonomie locali e al sindaco di Udine per fare il punto sulla gestione dell'edilizia scolastica.La richiesta prende le mosse dalla constatazione che il Servizio Edilizia e Istruzione dell'Uti Friuli Centrale, che si occupa della manutenzione di tutte le scuole superiori della Provincia, garantendone sicurezza e funzionalità, versa da anni in una condizione di grave...