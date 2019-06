CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Il soffitto di cristallo continua a pesare il Friuli Venezia Giulia. Non solo fare carriera, da donne, è più difficile, ma anche in busta paga i soldi sono comunque sempre meno (e di conseguenza i redditi), in media, rispetto ai colleghi maschi. È uno dei risultati dell'analisi condotta dal ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo sulle dichiarazioni Irpef 2018 in regione.DONNEIn Friuli Venezia Giulia il reddito complessivo ai fini Irpef dichiarato dalle donne è pari in media a circa 17.000 euro contro gli oltre 26.300 degli...