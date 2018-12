CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Il servizio No alla Solit'Udine si prepara a compiere 15 anni, ma ha una sfida da vincere: mancano, infatti, i volontari. Delle 24 associazioni che aderiscono al progetto istituito nel 2004 assieme al Comune, per rispondere ai bisogni quotidiani degli ultra 65enni, una è stata chiusa due settimane fa, proprio per l'assenza di persone. L'allarme è stato lanciato ieri nel corso della presentazione delle nuove iniziative per la terza età, tenutasi a Palazzo D'Aronco: «Alcune associazioni ha spiegato Paolo Gris, componente del...