CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Il governo regionale predispone un disegno di legge che rende più restrittivi alcuni criteri per l'erogazione di contributi alle imprese in tema i assunzioni di disoccupati devono essere residenti in regione da 5 anni - e i Dem con l'ex assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello insorgono considerando che «nuove gabbie per le imprese sono un danno al sistema».LA CGILAncora più dura la Cgil: si dice «esterrefatto» il segretario regionale Villiam Pezzetta, che prevede come conseguenza «disoccupati di serie A e B»...