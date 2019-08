CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Il giallo della pietra piasentina si infittisce. A quanto pare, infatti, la ditta che si è aggiudicata l'appalto due anni fa per la pavimentazione di via Mercatovecchio ha basato la sua offerta economica sulla fornitura di una ditta friulana (anche se non con sede nella zona del Consorzio Produttori Pietra Piasentina) e che avrebbe una cava in un'area contigua al cividalese, ma oltreconfine. Non ci sarebbero quindi preoccupazioni relative a materiale più economico di provenienza tunisina, come si era temuto all'inizio, ma la...