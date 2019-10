CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Il Friuli Venezia Giulia non diventi il confine d'Europa. L'arrivo dei migranti sembra nuovamente fuori controllo, un argomento che tocca da vicino la nostra regione, oggi, però, i rapporti con il governo rischiano di non essere così distesi come con l'esecutivo precedente. «Devo dire che sono preoccupato ha ammesso il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga a margine della presentazione della festa della Lega perché anche il confine goriziano in queste settimane si è riaperto. Abbiamo avuto degli ingressi da quel...