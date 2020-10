IL CASO

UDINE Il copione si ripete anche per il sostegno. Ieri, al (quasi) ultimo atto della maratona delle nomine di supplenza, all'istituto Malignani (individuato come scuola polo), sono stati assegnati gli attesissimi contratti a tempo per i docenti chiamati ad assistere gli alunni disabili, inevitabilmente quelli che hanno avuto più difficoltà anche durante il lungo lockdown.

IL QUADRO

Ieri la chiamata ha riguardato gli aspiranti delle cosiddette graduatorie incrociate per il primo e secondo grado delle medie: quelli, cioè, senza specializzazione per il sostegno e senza il triennio di servizio. L'elenco dei professori specializzati, infatti, era già stato scorso fino alla fine e, come spiegato dalla dirigente provinciale Fabrizia Tramontano, non c'erano più aspiranti con quei requisiti. Anche ieri, per le supplenze residue di sostegno, come già accaduto in passato (soprattutto per le nomine degli insegnanti a tempo nelle scuole dell'infanzia e nelle elementari) sono state molte le assenze. Come spiegava la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Udine Fabrizia Tramontano, ieri sera (le operazioni sono terminate quasi all'ora di cena), «sono stati assegnati 85 posti a fronte di 800 convocati per il secondo grado e 700 per il primo». Quindi, tirando la riga, «1500 convocati dalle graduatorie incrociate, tra cui una parte di quelli che già hanno preso supplenza di primo e secondo grado per i posti comuni nei giorni scorsi, circa 700». Quindi, «al netto dei calcoli, 800 aspiranti reali per 85 posti. Ci sono state moltissime assenze», chiarisce Tramontano. Restano cattedre da coprire, visto che i posti avanzati erano 150: «Faremo un'altra convocazione nei prossimi giorni, sperando che più si scende in graduatoria più aumenti la possibilità di trovare docenti interessati alla nomina». Rispetto alle circa 270 supplenze assegnate una decina di giorni prima (al 23 settembre) in provincia di Udine, che avevano fatto gridare allo scandalo Cgil, Cisl e Uil (anche per l'episodio della chiavetta Usb guasta), la marcia a tappe forzate di questa settimana ha portato il ruolino dell'Usp a numeri più corposi. Già venerdì, infatti, Tramontano contava 1.320 nomine di supplenza assegnate, cui vanno aggiunte quelle di ieri.

LE CARENZE

Quello dei professori di sostegno è un nodo irrisolto che parte da lontano. Con situazioni che non possono non balzare agli occhi, come il caso del D'Aronco di Gemona, dove il dirigente scolastico Pierluigi Fiorentini dalla convocazione di ieri attendeva molte risposte. «Abbiamo sedici cattedre in organico, ma solo cinque sono coperte - diceva al mattino -. Attendiamo di avere altri 11 insegnanti. Negli ultimi giorni, comunque, sono arrivati tantissimi supplenti delle altre discipline, siamo fiduciosi che sarà così anche per il sostegno: i docenti dovrebbero arrivare i primi giorni della prossima settimana. Contiamo di averli con la stessa velocità degli altri. Abbiamo 33 alunni disabili su un totale di 580 ragazzi». Solo i casi più gravi hanno un docente di sostegno tutto per loro, mentre gli altri hanno diritto solo ad alcune ore». Al D'Aronco, in generale, comunque, mancavano tanti docenti prima che la maratona delle nomine mettesse riparo ai varchi desolatamente vuoti dietro le cattedre. «In queste prime settimane - prosegue il preside - abbiamo fatto l'orario ridotto, 3 ore al giorno, per mancanza di insegnanti. I cinque docenti di sostegno che avevamo li abbiamo usati per i casi più gravi». In collegio docenti, l'anno scorso il preside contava 110 insegnanti, mentre quest'anno al debutto della scuola, «i primi giorni eravamo in 50-60». Un organico coperto quasi per metà dai supplenti. «Storicamente la scuola ha un ricambio di professori molto molto alto. È un problema, ma anche un'opportunità: ogni anno abbiamo un'iniezione di energie nuove. In questi ultimi due-tre giorni abbiamo quasi coperto tutti i posti vacanti».

Camilla De Mori

