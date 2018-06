CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Il Consiglio delle autonomie, il parlamentino degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, non ha promosso ieri il disegno di legge della Giunta regionale che elimina la scadenza obbligatoria del 1° luglio per conferire alle Uti le funzioni residuali rimaste in capo ai Comuni, così come previsto dalla riforma degli enti locali della Giunta Serracchiani. La nuova formulazione della norma non prevede più una scadenza, ma lascia libertà ai Comuni di decidere quando e se conferire ulteriori funzioni alle Uti. Il Cal, infatti, non...