IL CASOUDINE I sindacati dicono no all'ipotesi spezzatino per Fvg Strade e chiedono invece con forza alla giunta regionale di tutelare i dipendenti e la società.LE RICHIESTECompletare il trasferimento del personale del servizio viabilità delle ex province alle dirette dipendenze di Fvg Strade, individuando nel contempo gli strumenti per armonizzare i trattamenti contrattuali degli oltre 300 dipendenti. Questo l'appello che i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti rilanciano all'assessore alle Infrastrutture Graziano...