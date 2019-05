CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE I sei carri merci impazziti carichi di materiale ferroso che lunedì si sarebbero mossi da soli dalla stazione di Udine fino a varcare i confini della provincia di Gorizia, per cause che spetterà accertare all'inchiesta interna e all'indagine avviata dalla Procura, erano in gestione a Mercitalia Rail, controllata da Ferrovie. E proprio alla società della galassia Fs la Regione chiederà conto di quanto è successo. Non solo della fuga dei carri pianale fuori controllo fino quasi a Capriva. Ma anche della gestione delle...