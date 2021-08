Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE I reparti di Medicina all'ospedale di Udine scoppiano. Con una sezione chiusa, come sempre accade ad agosto, per il piano ferie, gli altri settori si sono ingolfati, con la necessità di creare decine di cosiddetti letti bis, che trasformano camere da due in stanze da tre o quelle da tre in spazi per quattro pazienti.L'ALLARMEA lanciare l'allarme è il segretario delle Rsu di AsuFc Massimo Vidotto, secondo cui, a domenica...