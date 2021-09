Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE «I posti letto di Terapia intensiva attualmente attivi ed operativi in tutto il Fvg sono molti di meno di quanti dichiarati in questi giorni dall'amministrazione regionale al Ministero della Salute». Rianimatori e anestesisti di Aaroi Emac, in una nota siglata dalla segreteria Fvg, tornano sul tema già sollevato una decina di giorni fa in una lettera inviata all'assessore regionale Riccardo Riccardi e alla direttrice centrale...