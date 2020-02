IL CASO

UDINE I pendolari vincono la loro battaglia nella guerra ai ritardi sui binari friulani. Dopo l'ondata di proteste per gli sforamenti e i guasti a catena, che a fine novembre avevano spinto i comitati del Fvg ad alzare la voce per chiedere addirittura un «cambio di allenatore», con le dimissioni dei vertici delle Ferrovie, i primi risultati sono arrivati. Prima, a dicembre, l'incontro con l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono (che ha annunciato un cambio di rotta nel sistema di comunicazione), planato a Udine appositamente per incontrare i pendolari friulani, poi la call conference con il direttore nazionale della produzione di Rfi Valerio Giovine e il tavolo con Fs e Regione.

IL FOCUS

Ma la ciliegina sulla torta è arrivata il 22 gennaio scorso, quando si è svolto il focus promesso da Rfi con lo stesso Giovine e la direttrice regionale della società che si occupa delle infrastrutture ferroviarie Rosina Oliveto. Risultato? L'alta velocità si inchinerà, per così dire, ai convogli dei pendolari, risolvendo una «stortura», come la chiamano i comitati dei viaggiatori, che con il debutto del nuovo orario aveva causato «frequenti ritardi». Ma i vertici di Rfi si è sono anche impegnati per risolvere le troppe criticità dei passaggi a livello, che attanagliano tanto la linea bassa Udine-Cervignano quanto la Sacile-Maniago (vedi altro articolo) e hanno rassicurato i pendolari sul fatto che il posto di movimento di Grignano, essenziale, secondo i comitati, per evitare il collo di bottiglia che ad ogni guasto o problema fra il capoluogo giuliano e Monfalcone paralizza la Udine-Trieste, dovrebbe essere inserito nel prossimo accordo di programma fra lo Stato e Fs.

L'ORARIO

I comitati definiscono «determinante» l'incontro con Giovine e Oliveto «che hanno accolto le proposte dei rappresentanti» dei viaggiatori friulani, «risolvendo il conflitto di circolazione» sinora provocato «dalla sovrapposizione delle tracce dei treni Intercity Notte 35774 e dal regionale 11004/20963 Venezia-Udine-Trieste». Un pasticcio ferroviario ingenerato dal cambio introdotto con l'orario invernale, che a detta dei comitati «stava generando continui ritardi quotidiani, alternativamente a uno dei due treni. Particolarmente critica era la situazione del regionale 11004/20963 con frequenti ritardi, soprattutto nelle stazioni intermedie dopo Udine, atteso che il regionale attualmente deve dare precedenza all'Intercity». Ma la «stortura» sarà risolta prestissimo. Dal focus del 22 gennaio, infatti, i comitati sono usciti con l'impegno di una modifica che sarà introdotta a inizio febbraio. Merito, dicono i viaggiatori, del «continuo e fattivo confronto tra Comitati dei pendolari, Rfi e Regione «Dal 10 febbraio il treno R11004/20963 che arriva da Venezia a Udine alle 7.28, ripartirà non più alle 7.38, ma alle 7.32, anticipando l'Intercity. Questo permetterà di dare regolarità al treno regionale, molto frequentato, soprattutto dai dipendenti della Danieli di Buttrio. La modifica permetterà infatti di non generare più ritardi soprattutto nelle stazioni intermedie di Buttrio, Manzano e San Giovanni al Natisone». Il regionale, quindi, con il nuovo orario partirà da Udine alle 7.32 per arrivare a Trieste alle 8.56, con tappe a Buttrio alle 7.40, Manzano alle 7.45 e San Giovanni alle 7.49. «Nella sostanza viene anticipata da Udine la partenza del regionale di 6 minuti. Invariato invece il tempo di percorrenza Udine-Trieste». I comitati esprimono «soddisfazione per questo risultato, che ancora una volta premia questo metodo di lavoro. Il tavolo di lavoro tra Regione, Rfi, Trenitalia e Comitati dei Pendolari garantisce infatti uno scambio di input e informazioni utili per unmiglioramento del servizio». I pendolari coltivano molte attese anche per il piano passaggi a livello, promesso da Rfi ma hanno già apprezzato la svolta comunicativa di Trenitalia. Il «cambio di allenatore» chiesto nei giorni della rabbia non c'è stato, ma, dice Andrea Palese del comitato Alto Friuli, usando la stessa metafora, «l'allenatore è stato bravo a cambiare modulo».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA