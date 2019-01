CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE I numeri dei reati contro il patrimonio per esempio i furti nelle case così come i quelli relativi ai delitti informatici le truffe online sono «incoraggianti» perché nel corso del 2018 si è registrata una «tendenza alla diminuzione». La «preoccupazione» della Polizia, invece, si è acuita per «i reati in materia di stupefacenti», con «il ritorno sul mercato di sostanze che lo avevano abbandonato, come l'eroina» e «l'affacciarsi di una platea di consumatori giovani», che hanno i primi contatti con la droga tra...