IL CASO UDINE Ho colpito qualcuno?. Sarebbe stata questa la prima domanda che

IL CASOUDINE Ho colpito qualcuno?. Sarebbe stata questa la prima domanda che uno dei due rapinatori, esecutori materiali dell'assalto di sabato mattina alla gioielleria Italico Ronzoni all'angolo tra via Mercerie e via Mercatovecchio, avrebbe rivolto ai poliziotti che avevano appena fatto irruzione nella piccola casetta a due piani in centro a Passons dove aveva trovato rifugio insieme al complice. Nella fuga lungo le vie del centro, inseguiti da uno dei titolari della gioielleria, i malviventi non avevano esitato a sparare. Due volte. La...