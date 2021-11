Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE Giro di vite sui furbetti del green pass. Ieri il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Massimo Marchesiello, ha deciso di inasprire i controlli su bar e ristoranti in particolare per accertare che, come norma prevede, gli esercenti svolgano effettivamente le verifiche sul possesso dei certificati verdi da parte del personale e degli avventori.PREFETTO«Abbiamo fatto il punto sulla situazione. La...