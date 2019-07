CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Giro di vite sì, contro i furbetti della sosta. Ma senza scomodare tetti che potrebbero dar adito a «dubbi interpretativi», per dirla con le parole del comandante Eros Del Longo. Dal famoso progetto della Polizia locale udinese che tante polemiche aveva scatenato, scompare ogni traccia (persino semantica) che possa, anche lontanamente, far pensare a 800 multe. Un obiettivo sempre smentito dall'amministrazione che a più riprese ha spiegato che i soldi in più in busta paga agli agenti, disponibili a lavorare anche la sera e nel...