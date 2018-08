CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Giornata da dimenticare, quella di martedì, per il carcere di Udine, con un medico del Dipartimento di salute mentale aggredito da un recluso e un detenuto che si è tolto la vita impiccandosi in bagno.IL SUICIDIOQuest'ultimo, arrestato in provincia di Gorizia per estorsione, era stato portato nella casa circondariale del capoluogo friulano; era un cittadino straniero, 33 anni, residente a Udine. L'uomo si è impiccato con un lenzuolo nel bagno del carcere ed è morto. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerlo da parte della...